¿La recuerdas? Así luce en la actualidad Yanet Guadalupe de Los Papis RA7

Los talentos en México abundan y muchos de ellos se mantienen activos y otros logran grabarse a fuego en las grandes audiencias, aunque tal vez sin poderles seguir la trayectoria. Este puede ser el caso de Yanet Guadalupe, quien en 2014 tuvo un gran salto de fama cuando se sumó a Los Papis RA7.

Recordamos la vida y obra de Dulce, la cantante [VIDEO] El día de ayer 25 de diciembre, se dio a conocer la lamentable y repentina muerte de Dulce ‘La cantante’, así la recordamos hoy en Ventaneando.

Era solo una niña cuando Yanet Guadalupe convirtió su voz en una de las más famosas de México y con la cual despertaba el interés de grandes y chicos. Sin embargo, el paso del tiempo la alejó de la agrupación, aunque no lo hizo del sueño de convertirse en toda una estrella sobre los escenarios.

¿Qué lanzó a la fama a Yanet Guadalupe?

Tenía cerca de 7 años de edad cuando Yanet Guadalupe ya demostraba condiciones para destacarse en el ámbito de la música y fue su madre la que logró establecer el contacto con quien manejaba a Los Papis RA7. A partir de entonces, su vida cambiaría rotundamente.

La pequeña niña de aquel entonces logró convertir su voz en una de las más famosas del momento y fue la canción “Estúpido” la que no dejaba de sonar en todo el país. Yanet Guadalupe era conocida como “La voz angelical” y es que su corta edad le permitía adueñarse de los aplausos de grandes y chicos.

¿Cómo luce en la actualidad Yanet Guadalupe?

Con el paso del tiempo, Yanet Guadalupe y Los Papis RA7 ofrecieron shows en distintos escenario pero, por decisión de ella y su familia, decidió apartarse de la agrupación. Desde entonces, su voz y rostro fueron modificándose naturalmente, mientras que muchos mexicanos perdieron contacto con su carrera musical.

Actualmente, Yanet Guadalupe tiene cerca de 20 años de edad y su vida ha seguido atado al mundo de la música. Tras concretar sus estudios de preparatoria, decidió seguir construyendo su historia como artista y es por eso que ahora se destaca en redes sociales como Yanet Becerra, aunque muchos la conocen como “La voz tapatía”.

Con varias canciones lanzadas, aquella niña que supo ganarse el cariño y admiración de todo México, hoy sigue deleitando a quienes toman contacto con su música. Yanet Guadalupe escribe con su voz un sueño que siempre ha estado teñido de realidad.