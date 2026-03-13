Adiós a los pasteles: El color que domina la manicura en primavera

Por años, la primavera se ha convertido en sinónimo de colores pasteles en la mayoría de los ámbitos: vestimenta, accesorios y, por supuesto, manicura. Sin embargo, en 2026 la tendencia dará un giro radical. Las uñas rosas, lilas, azules cielo y los clásicos amarillos mantequilla están siendo desplazados por una estética mucho más actual y profunda. Los colores chocolates, verdes intensos y borgoñas son el nuevo estilo a seguir, asegurando que tu manicura atrape todas las miradas bajo el sol primaveral.

¿Cuáles son los colores tendencia en esta primavera?

La paleta cromática de esta estación se aleja de la suavidad para abrazar la sofisticación de los tonos oscuros, redefiniendo lo que consideramos "fresco" para el clima cálido:

Marrón chocolate: Se ha consolidado como el nuevo "nude" de la temporada. Es un tono cálido y extremadamente sofisticado, ideal para quienes buscan un acabado impecable, especialmente en uñas cortas. Una de las opciones más deseadas es el tono 105 Particulière de Chanel, reconocido no solo por su pigmentación, sino por su fórmula protectora enriquecida con eco-ceramidas de camelia.

Verde profundo: Una apuesta original y arriesgada que oscila entre el verde oliva oscuro y el bosque. Este color crea un contraste fascinante con las prendas de lino, los blancos rotos y los tonos claros típicos del armario primaveral. Firmas como Essie ofrecen variantes con pinceles de alta precisión que garantizan un acabado uniforme, esencial para que estos tonos oscuros luzcan profesionales.

Borgoña: El burdeos y los rosados altamente saturados se mantienen vigentes. Estos colores no solo estilizan visualmente los dedos, alargando la figura de la mano, sino que aportan un toque clásico que nunca falla. Para quienes priorizan la durabilidad, los esmaltes semipermanentes de Semilac son la recomendación clave para mantener el brillo y la intensidad durante semanas.

¿Por qué elegir colores oscuros en la primavera?

La respuesta reside en la versatilidad y la madurez estética. Mientras que los pasteles a veces pueden infantilizar un look o limitar las combinaciones, tonos como el marrón chocolate o el verde profundo funcionan como neutros modernos. Combinan a la perfección con la paleta de beige, crema y tierra que domina el diseño de modas en 2026, transformando la manicura en una declaración de estilo madura, chic y empoderada.

Es el momento ideal para experimentar con la profundidad y dejar que las manos sean las protagonistas absolutas de esta transición estacional. La primavera ya no es solo para los colores claros; es para quienes se atreven a destacar con elegancia.

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