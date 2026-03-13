8 diseños de uñas con peces, para tus vacaciones en primavera 2026; son discretas y aesthetic

Los manicures con estética marítima no solo están en tendencia sino resultan perfectos para la época de primavera 2026 y tan cerca de vacaciones de Semana Santa. Si tú también ya estás esperando tu próxima escapada a la playa, aprovecha para llevar ese ánimo en cada parte de tu look. Checa los diseños de uñas con peces que aquí te mostraremos.

Aunque las siguientes ideas contienen dibujos y diversos colores, se caracterizan por mantener un estilo discreto y fácil de combinar con tus outfits.

8 ideas de uñas con peces para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @nailson_nisantasi

1. A rayas

Arrancamos con un diseño lleno de vida pero también de armonía. La base es beige, combinada con un patrón a rayas azules en algunas uñas, y peces que abarcan gran parte de la superficie de otras uñas.

2. Uñas con peces miniatura

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Esta idea es bastante alegre porque cada pez tiene un color distinto, pero por su tamaño ninguno sobrecarga el resultado. En una de las manos puedes ver los dibujos y en la otra un tono verde limón sin decoraciones.

3. Con tonos rojizos

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Aunque la inspiración marítima suele asociarse con ciertos colores, esta es una prueba de cómo puede adaptarse a tu estilo para que combine mejor con tu ropa. Se utilizaron tonos de naranja, beige y café que se ven muy bien juntos.

4. Con olas

Esta idea nos encantó porque integra dibujos de olas, burbujas y peces naranja, pero en tonos muy suavecitos y armoniosos.

5. Con efecto 'ojo de gato'

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Aquí tenemos una propuesta bastante más atrevida, pues en cada uña hay un pez de distinto tono y el dibujo abarca toda la superficie. Sin embargo, el efecto "ojo de gato" se aplicó en tonalidades tenues.

6. Con un fondo azul

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Seguimos con un diseño casi completamente opuesto, pues la base en azul pastel predomina y los peces no solo son bastante pequeños, sino están presentes en pocas uñas.

7. Con efecto tornasol

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Esta es una propuesta muy original y al mismo tiempo discreta. Son uñas con peces bastante exóticos con efecto tornasol, sobre una base nude. También es diferente a las otras ideas que te presentamos porque se hizo con stickers para manicure.

8. Uñas con peces koi

Finalizamos con una idea completamente distinta al resto. No es de inspiración tropical, pero sin duda sus peces koi invitan a la relajación.