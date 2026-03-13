Este ingrediente de cocina es la solución si se te cayó el celular en agua; no es arroz

A lo largo de los años el tip inmediato para buscar que tu teléfono se salve de una caída en el agua es ponerlo en arroz y dejarlo por varias horas a reposar allí. Sin embargo, la tecnología está permitiendo que se hagan investigaciones que indican al cuscús y a la avena en hojuelas como opciones más ideales. A continuación está la explicación.

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¿Cuáles son los elementos a utilizar para salvar mi celular de una caída en el agua?

Siempre se ha dicho que el arroz es clave para salvar un accidente con tu teléfono celular, sin embargo cada vez son más los espacios que indican ciertas particularidades con ello. Aunque sigue siendo una opción viable, el arroz tiene una capacidad de absorción limitada y lenta. Incluso tiene algunos problemas extras.

Se reporta que desprende almidón y un polvillo fino que mezclándose con humedad, crea una pasta pegajosa dentro del dispositivo. Esto bloquea los espacios de carga y daña componentes delicados. Por eso es cada vez más común leer la recomendación del cuscús o las hojuelas de avena.

Dado que tienen una estructura porosa y poseen mayor habilidad para atraer y retener el agua, se puede extraer la humedad más rápidamente y limpiar mejor. Esto disminuye el riesgo de un depósito de residuos sólidos en el interior del equipo.

¿Qué se debe hacer cuando mi celular se cae en el agua?

Ya sea el cuscús o la hojuela de avena… o en su defecto el arroz, es importante seguir este procedimiento para que sea todavía más efectiva la salvación de tu dispositivo.

Pasos a seguir para salvar tu celular