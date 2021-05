La canción de Manuel Mijares que Lucero tachó de ‘malísima’.

La intérprete de “Cuéntame” no se mordió la lengua al expresar que la canción de Gian Marco Zignago no le gusta nada y dio sus razones.

Mucho revuelo causó el concierto virtual que dieron el pasado sábado 22 de mayo Lucero y Mijares, quienes se unieron para recordar viejos tiempos, hacer un viaje musical y demostrar que siguen siendo grandes amigos pese a que su matrimonio terminó en 2011.

Sin embargo, no todo fue risas y diversión, pues Lucero está envuelta en una polémica por haber hecho comentarios sobre una canción de Mijares que asegura no le gusta.

La canción es “Si me tenías” de Gian Marco Zignago, que fue grabada por Mijares después de su divorcio, por lo que muchos atribuyen que se la hizo a la cantante, cosa que no le cayó nada bien a la “Novia de América”.

“Ya no te extraño, cuando canto tu canción

No me hace falta tu deseo aquí en mi cama

Quisiera verte una vez más

Para decirte, que un “todavía”, no tiene caso” es un poco de lo que dice la canción.

La también actriz mexicana aseguró que no quiso cantar la canción del compositor peruano y afirmó que es “malísima”.

Al ser cuestionada por Mijares por qué no le gusta “Si me tenías”, Lucero indicó que no le gustó que dijeran que era para ella.

“¡Ah no!, es que esa canción se la dedicó a Lucero. Es una que sí es malísima, Manuel. La de ‘Si me tenías’, malísima”, dijo sin tapujos.

Por su parte, el intérprete de “Soldado del amor” tomó con humor la crítica hacia la canción y la defendió: “Es un temón, preciosa canción de Gian Marco, pero la prensa cuando sale esa canción y empieza a sonar me decía: ‘¿Oye, se la hiciste a Lucero?’. El autor es Gian Marco, un gran amigo mío, un gran cantautor peruano”.

“Esa ya la tiraron al excusado, perdón Gian Marco, no es por eso, sino que es malísima, me gusta más la de sentirme vivo”, indicó Lucero quien confesó que se sabía todas las canciones de Mijares menos esa.

Al respecto, el compositor Gian Marco fue cuestionado en el programa “Venga la alegría”, donde aclaró el origen de la canción: “Todo el mundo piensa que esa canción se la escribimos a Mijares por el tema de Lucero y no es así. Es que en ese momento estaba sucediendo lo que estaba sucediendo”.

También reveló que su primera opción para interpretar la canción era Luis Miguel o Alejandro Fernández: “Mi sueño siempre ha sido que Luis Miguel me grabe una canción pues considero que sigue siendo la mejor voz de Latinoamérica. ‘Si me tenías’, la pensé para él”.

