¡Lucía Méndez en el ojo del huracán! Actriz le toma fotos a su hijo en el funeral de Pedro Torres

Recientemente se llevó a cabo el funeral de Pedro Torres , un reconocido productor mexicano. Evento al que acudieron diversos medios de comunicación, familiares y amigos de la personalidad, quienes acudieron para poder darle el último adiós al artista.

Programa Completo 1 de febrero 2026 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Dentro de los asistentes estaba Lucía Méndez, pero ahora ella se encuentra en el ojo del huracán, puesto que fue captada al tomarle fotos a su hijo posando al lado de la tumba del productor. Las acciones de la actriz han generado una ola de comentarios e indignación por parte del público.

¿Quién fue el primer esposo de Lucía Méndez?

El primer esposo de Lucía Méndez fue Pedro Torres, con quien mantuvo un matrimonio de 1988 a 1996, periodo en el que tuvo a su hijo Pedro Antonio Torres. Aunque la pareja se separó, siempre mantuvieron un vínculo de amistad entre ellos.

Lamentablemente, el productor falleció el 30 de enero del 2026. Para el 31 de enero se llevó a cabo el funeral de Pedro Torres. Todo era tranquilidad hasta que en las redes sociales se encendió un fuerte debate, debido a que a la actriz se le observa tomándole fotos a su hijo al lado del ataúd a mitad de la ceremonia.

Aunque la actriz se encuentra en el ojo del huracán mediático, no ha hablado al respecto, pero son muchos los internautas que la tacharon de hacer algo de “mal gusto”, puesto que era un momento en el que muchos estaban atravesando el luto por la muerte de alguien, mientras que Pedro Antonio Torres sonreía para la foto.

¿Qué pasó con Pedro Torres?

Meses antes de su muerte, el productor había sido visto en un importante evento en el que recibió un importante reconocimiento que galardonó su amplia trayectoria; aunque llegó en una silla de ruedas, se le veía estable.

No olvidemos que la celebridad padecía de esclerosis lateral amiotrófica, situación de salud que claramente le afectó. Sin embargo, la familia del artista no ha detallado la causa principal de su muerte. Por ahora, el tema de que Lucía Méndez le tomó fotos a su hijo en el funeral de Pedro Torres ha generado mucho escándalo e indignación por parte de los usuarios.