Exhiben el estado de salud de Luis de Llano en la cárcel

Luis de Llano fue detenido por desacato judicial y su negativa reiterada a cumplir con dos medidas de reparación impuestas en la sentencia por daño moral a favor de la cantante Sasha Sokol.

Y es que se rehusó a grabar y entregar ante el juzgado una disculpa pública formal dirigida a Sasha Sokol. Además omitió difundir la síntesis de la resolución judicial en la que se confirma su responsabilidad por daño moral al comprobarse el abuso cuando ella era menor de edad.

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¿Cuánto tiempo permanecerá Luis de Llano en la cárcel?

La jueza aplicó dos órdenes de arresto acumulables (de 15 horas cada una, sumando 30 horas) como recurso legal obligatorio para forzarlo a acatar la sentencia definitiva de la Suprema Corte.

Su defensa solicitó un amparo, pero hasta el momento se sabe que el productor se mantendrá tras las rejas en lo que cumpliría el tiempo que le impuso una jueza.

Adrián Uribe, María León y Mónica Huarte hablan acerca de la polémica que enfrenta Luis de Llano con Sasha Sokol. 💥👀



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¿Cuál es el estado de salud de Luis Llano?

En las recientes horas se ha dado a conocer cuál es el estado de salud de Luis de Llano, ya que su abogado se mostró un poco inconforme por el procedimiento que realizó el médico legista al ingreso de su cliente. Considera que no se siguieron los protocolos y omitieron tomarle la presión, un tema crítico dado su edad al contar con 81 años.

No obstante, no presenta complicaciones médicas y está asimilando la situación con tranquilidad física y mental.

Su abogado calificó el arresto como ilegal e indebido, argumentando que existían dos suspensiones legales previas que las autoridades debieron respetar antes de proceder con la detención en Polanco.