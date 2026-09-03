¿Qué atleta gana el Juego por la Medalla Varonil HOY jueves 03 de septiembre en Exatlón México Décima Temporada?

La Semana Colosal nos está dejando grandes momentos en esta nueva temporada de Exatlón México y poco a poco hemos visto quienes son los deportistas de alto rendimiento que han comenzado a destacar en la competencia, aunque como sabrás, hay que dar más del 100% para alcanzar la gloria.

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Sí, esta semana el Equipo Rojo ha mostrado jerarquía sobre el Equipo Azul, pero nada está definido y la semana sigue avanzando, donde los segundos podrían dar un revés luego de la caída moral tras la lesión de Aristeo Cázares, uno de los miembros más sólidos de este reality show deportivo.

¿Quién gana el Juego por la Medalla Varonil de este jueves?

Aunque dentro de Exatlón México Décima Temporada nada está definido, solo hay algo asegurado, cada uno de los competidores lo dejará el todo por el todo para llevarse la victoria consigo mismos y asegurar la permanencia de los miembros de su Equipo.

Este jueves 03 de septiembre, la rama varonil de Exatlón México nos dejará una de las partidas más tensas de la semana, pues tras varias semanas, los competidores han comenzado a afianzar los circuitos, siendo enfrentamientos eléctricos que nadie se querrá perder.

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¿A qué hora pasan Exatlón México?

Esta Semana Colosal, el horario de Exatlón México Décima Temporada ha tenido unas modificaciones, pues ha iniciado de 6:30 a 10:30 pm, aunque este viernes terminará este, por lo que estás por presenciar las últimas ediciones especiales de esta décima temporada que ha llegado con todo.

Recuerda que el horario habitual de Exatlón México es de 6:30 a 8:30 y que puedes seguir el programa a través de la señal de Azteca UNO, así como por nuestro sitio web oficial, la app de TV Azteca En Vivo y la plataforma streaming de Disney+, para que no te pierdas ningún detalle de lo que sucede.