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5 ideas para hacer pulseras de la amistad inspiradas en los Saja Boys y Huntrix

El truco está en combinar colores, letras y dijes. Te explicamos cómo puedes hacer cada una de ellas al estilo Las Guerreras KPop, de Netflix.

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Ideas de manualidades de KPop Demon Hunters. |(ESPECIAL/IA)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Las pulseras de la amistad son una forma sencilla y divertida de compartir un detalle especial con tus amigos. Ahora puedes llevar esta idea a otro nivel con diseños inspirados en los Saja Boys y HUNTRIX de KPop Demon Hunters, utilizando colores, cuentas y dijes relacionados con estos personajes.

Estas son las mejores ideas para hacer pulseras de la amistad inspiradas en los Saja Boys y HUNTRIX

El secreto está en combinar cuentas de colores, letras y pequeños dijes, así puedes crear pulseras diferentes para cada integrante de tu grupo de amigos. No necesitas demasiados materiales para conseguir un resultado llamativo y personalizado.

  1. Pulseras con los colores de HUNTRIX. Utiliza cuentas en tonos que recuerden a Rumi, Mira y Zoey para crear pulseras diferentes. Puedes agregar las iniciales de cada personaje y regalar una a cada amiga para representar que forman parte del mismo equipo.
  2. Pulseras inspiradas en los Saja Boys. Para esta idea puedes elegir cuentas en tonos oscuros, metálicos o brillantes y combinarlas con letras para formar palabras relacionadas con el grupo. Los diseños pueden ser diferentes, pero compartir algunos colores para que todas tengan un mismo estilo.
  3. Pulseras con cuentas de letras. Una de las opciones más fáciles consiste en formar los nombres de HUNTRIX o de los Saja Boys con cuentas de letras. También puedes crear pulseras con las iniciales de tus amigos o con palabras cortas que representen su amistad.
  4. Pulseras con dijes de estrellas y corazones. Los pequeños dijes permiten darle un toque especial a las pulseras sin hacerlas demasiado complicadas. Puedes combinar estrellas, corazones, lunas o micrófonos con cuentas de diferentes colores para conseguir un diseño inspirado en el universo de KPop Demon Hunters.
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  5. Pulseras para compartir entre amigos. Otra idea es hacer un conjunto de pulseras que se complementen entre sí. Cada persona puede elegir un color o personaje diferente y, al juntarlas, formar una colección inspirada en HUNTRIX y los Saja Boys. Así, cada pulsera tendrá un significado especial.
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