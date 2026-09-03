5 ideas para hacer pulseras de la amistad inspiradas en los Saja Boys y Huntrix
El truco está en combinar colores, letras y dijes. Te explicamos cómo puedes hacer cada una de ellas al estilo Las Guerreras KPop, de Netflix.
Las pulseras de la amistad son una forma sencilla y divertida de compartir un detalle especial con tus amigos. Ahora puedes llevar esta idea a otro nivel con diseños inspirados en los Saja Boys y HUNTRIX de KPop Demon Hunters, utilizando colores, cuentas y dijes relacionados con estos personajes.
Estas son las mejores ideas para hacer pulseras de la amistad inspiradas en los Saja Boys y HUNTRIX
El secreto está en combinar cuentas de colores, letras y pequeños dijes, así puedes crear pulseras diferentes para cada integrante de tu grupo de amigos. No necesitas demasiados materiales para conseguir un resultado llamativo y personalizado.
- Pulseras con los colores de HUNTRIX. Utiliza cuentas en tonos que recuerden a Rumi, Mira y Zoey para crear pulseras diferentes. Puedes agregar las iniciales de cada personaje y regalar una a cada amiga para representar que forman parte del mismo equipo.
- Pulseras inspiradas en los Saja Boys. Para esta idea puedes elegir cuentas en tonos oscuros, metálicos o brillantes y combinarlas con letras para formar palabras relacionadas con el grupo. Los diseños pueden ser diferentes, pero compartir algunos colores para que todas tengan un mismo estilo.
- Pulseras con cuentas de letras. Una de las opciones más fáciles consiste en formar los nombres de HUNTRIX o de los Saja Boys con cuentas de letras. También puedes crear pulseras con las iniciales de tus amigos o con palabras cortas que representen su amistad.
- Pulseras con dijes de estrellas y corazones. Los pequeños dijes permiten darle un toque especial a las pulseras sin hacerlas demasiado complicadas. Puedes combinar estrellas, corazones, lunas o micrófonos con cuentas de diferentes colores para conseguir un diseño inspirado en el universo de KPop Demon Hunters.
- Pulseras para compartir entre amigos. Otra idea es hacer un conjunto de pulseras que se complementen entre sí. Cada persona puede elegir un color o personaje diferente y, al juntarlas, formar una colección inspirada en HUNTRIX y los Saja Boys. Así, cada pulsera tendrá un significado especial.