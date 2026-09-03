5 ideas para hacer pulseras de la amistad inspiradas en los Saja Boys y Huntrix

Las pulseras de la amistad son una forma sencilla y divertida de compartir un detalle especial con tus amigos. Ahora puedes llevar esta idea a otro nivel con diseños inspirados en los Saja Boys y HUNTRIX de KPop Demon Hunters, utilizando colores, cuentas y dijes relacionados con estos personajes .

Estas son las mejores ideas para hacer pulseras de la amistad inspiradas en los Saja Boys y HUNTRIX

El secreto está en combinar cuentas de colores, letras y pequeños dijes, así puedes crear pulseras diferentes para cada integrante de tu grupo de amigos. N o necesitas demasiados materiales para conseguir un resultado llamativo y personalizado .