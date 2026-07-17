¿Cuál es el grado de estudios de Viviann Baeza, sobreviviente de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Viviann Baeza, cantante y conductora del popular programa Venga la Alegría, se estrenará como sobreviviente en Survivor México La Reliquia en Llamas , el reality más extremo de Azteca UNO que llegará a las pantallas en sólo 3 días.

La participación de Viviann en las playas de Survivor causó mucho furor entre los internautas, pero también disparó las búsquedas sobre la vida y la carrera de la celebridad; por eso, acá te contamos cuál es su grado de estudios, un tema que desató una curiosidad especial entre los fans.

¿Cuál es el grado de estudios de la sobreviviente Viviann Baeza?

Viviann Baeza formó parte de los 12 sobrevivientes que han sido confirmados para Survivor México La Reliquia en Llamas y cuyas profesiones son de lo más diverso , ya que hay desde actores y modelos hasta creadores de contenido y más.

Sin duda Baeza, de 27 años, se encuentra ante el reto más impresionante de su vida, pues dejará a un lado la farándula para ponerse a las órdenes de "Warrior" y adentrarse al hambre, las inclemencias del clima y la dureza de los circuitos que formarán parte de su día a día.

Sobre su educación, Viviann Baeza cuenta con formación universitaria enfocada a lo que siempre fue su vocación: las cámaras, y es que estudió la carrera de Administración de Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento en la Universidad Bancaria Universal, algo que se ve reflejado en la energía y la buena vibra que le pone a todas sus participaciones al frente de TV Azteca.

Ahora, la querida Viviann le dará un giro a su carrera que inició en La Voz Kids y participará en un proyecto totalmente diferente en donde las exigencias llegarán al máximo... ¿podrá con las duras pruebas, las estrategias y los problemas que se desaten en su tribu? ¡Sólo hay una forma de averiguarlo!

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas?

¡No te pierdas el estreno de Survivor México La Reliquia en Llamas! Podrás verlo totalmente GRATIS a través de la señal de Azteca UNO el próximo lunes 20 de julio del 2026 a las 06:30 de la tarde en punto.

Otra opción para disfrutar del reality desde donde quiera que estés es en la app de Azteca UNO o bien en el siguiente link con la transmisión disponible sin costo , lo único que necesitas es una conexión estable a Internet y muchas ganas de seguir a los sobrevivientes en su día a día.

¿Cuántos sobrevivientes han sido confirmados hasta hoy para Survivor México La Reliquia en Llamas?

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo.

La lista COMPLETA OFICIAL de los sobrevivientes revelados hasta ahora es la siguiente: