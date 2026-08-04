Luis Miguel reaparece tras los rumores sobre su salud y su cambio físico desata reacciones

Tras varios meses de especularse que Luis Miguel se encontraba internado por severos problemas de salud, recientemente comenzaron a circular unas imágenes donde se le ve al intérprete de “La Bikina” con un aspecto más relajado y saludable.

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En medio de rumores de un deterioro de salud el cantante sorprendió a su seguidores al dejarse ver en un lujoso hotel de Las Vegas muy sonriente a acercándose a saludar a su fans lo que demostraría que ha dejado en el pasado los problemas que aparentemente lo habrían orillado a estar internado en un hospital prestigioso de cardiología en Nueva York, Estados Unidos.

¿Por qué se dijo que Luis Miguel estaba enfermo?

A finales de mayo, incluso durante los meses de junio y julio comenzó a especularse que Luis Miguel atravesaba presuntamente por un severo y delicado cuadro de salud, su estado estaría severamente comprometido que tuvo que ser intervenido a una cirugía cardiaca, asimismo, se señaló que tras la operación fue cuidado por un equipo especializado de médicos así como por su pareja Paloma Cuevas.

Hasta el momento ni personas cercanas al artista así como equipo de trabajo ha confirmado la información sobre el estado de su salud y las presuntas cirugías por las que atravesó Luis Miguel.

¿Cómo luce Luis Miguel actualemente?

Ahora, su reciente aparición la cual estuvo relacionada aparentemente por agenda de trabajo, ya que participó en la campaña de una importante marca ha calmado la preocupación de seguidores y medios, sin embargo, el propio artista continúa sin pronunciarse directamente sobre los rumores de su estado de salud, así como la pausa de apariciones públicas que mantuvo por mucho tiempo.

La aparición del cantante ha destacado por aparecer públicamente con su sello característico que es un perfecto broncead, una enorme sonrisa, lentes de sol, delgado pero con una figura atlética y saludable, incluso ante la revelación de las imágenes seguidores aseguran que parece que nunca estuvo enfermo.