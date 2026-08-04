Paola Dalay reacciona a supuesta infidelidad de José Eduardo Derbez

Los rumores sobre una posible crisis entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúan generando conversación en redes sociales. En medio de las versiones que han circulado durante los últimos días, una reciente reacción de la modelo llamó la atención.

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La pareja se encuentra nuevamente bajo los reflectores luego de que Paola Dalay interactuara con un comentario relacionado con su relación. El gesto rápidamente comenzó a generar especulaciones entre sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Paola Dalay ante los rumores de una posible infidelidad?

Paola Dalay volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de que una usuaria le hiciera una pregunta directa sobre los rumores que involucran a José Eduardo Derbez. La modelo no hizo una declaración pública, pero una de sus interacciones llamó especialmente la atención.

En medio de las versiones sobre una supuesta separación, un internauta cuestionó a Paola Dalay sobre si el conductor le había sido infiel. La pregunta no pasó desapercibida, ya que la modelo decidió darle "me gusta" al comentario, un gesto que rápidamente comenzó a generar especulaciones entre sus seguidores.

La reacción de Paola fue interpretada por algunos usuarios como una posible señal relacionada con los rumores que han circulado en los últimos días. Sin embargo, el hecho de que haya marcado como favorito el comentario no confirma por sí mismo que José Eduardo Derbez le haya sido infiel.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hablado públicamente para confirmar o desmentir una posible separación o supuesta infidelidad. Por ello, las versiones continúan siendo únicamente rumores que han cobrado fuerza a partir de distintas conversaciones en redes sociales.

Mientras tanto, la periodista Maxine Woodside aseguró que la pareja continúa junta y que ambos estarían disfrutando de momentos familiares junto a su hija Tessa. La situación sigue generando interés entre los seguidores, especialmente después de la inesperada interacción de Paola Dalay.