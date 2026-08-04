Resurgen fotos y videos de Valeria Márquez, influencer que fue asesinada

A varios meses de la muerte de Valeria Márquez, algunas imágenes de la influencer volvieron a tomar fuerza en redes sociales. Los usuarios han rescatado fragmentos de contenido que ella misma compartió antes de su fallecimiento.

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Entre los materiales que circulan nuevamente aparecen videos de sus trasmisiones en vivo, que ahora han despertado especial interés por algunos detalles que quedaron registrados en ellos.

¿Quién era Valeria Márquez?

Valeria Máquez fue una influencer mexicana que ganó popularidad principalmente en redes sociales, donde compartía contenido relacionado con la belleza, estilo de vida y distintos aspectos de su día a día. Además de su actividad en internet, era propietaria de un salón de belleza en Jalisco, espacio desde el que también realizaba trasmisiones en vivo.

Tras su asesinato, ocurrido en mayo de 2025 mientras realizaba una trasmisión en vivo, su nombre continuó presente en redes sociales. Ahora, fotografías y videos que la influencer había publicado meses antes de su muerte volvieron a circular y despertaron interés de los usuarios.

Entre los clips que fueron retomados aparecen fragmentos de antiguas trasmisiones en las que Valeria hablaba sobre aspectos de su vida personal. Algunas de estas imágenes volvieron a llamar la atención por las referencias a una persona con quien habría mantenido una relación.

El caso tomó un nuevo giro después de que las autoridades señalaran una posible línea relacionada con su expareja, Francisco Álvarez Solorio. Según lo informado por Omar García Harfuch, se investiga la posibilidad de que él hubiera solicitado a su padre, conocido como “El R1”, ordenar el asesinato de la influencer.

Esta hipótesis estaría relacionada con la relación sentimental que ambos habrían mantenido y con situaciones ocurridas antes del crimen. Hasta ahora, Francisco Álvarez Solorio permanece prófugo y las investigaciones continúan para esclarecer quiénes participaron y cuál fue el motivo detrás del asesinato de Valeria Márquez.