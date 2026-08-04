La Wander Lovers tomará acciones legales contra Ana Show tras FUERTE pelea al finalizar show en Monterrey

En las últimas horas un nuevo episodio ha marcado la carrera de la comediante conocida como La Wanders Lover, pues esta tuvo un enfrentamiento a golpes con Ana Show, video que en cuestión de minutos le dio la vuelta a todo el país por la manera en la que las celebridades actuaron.

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La pelea tuvo lugar este sábado 1 de agosto afuera de la casa del también comediante Óscar Burgos en Santa Catarina, Nuevo León luego de que terminara una función especial del programa “Guerra de Chistes”, por lo que Yared Licona (el verdadero nombre de La Wanders Lover) ya se ha pronunciado respecto a las medidas legales que tomará.

La Wanders Lover demandará a Ana Show tras pelea en calles de Nuevo León

En un video posteado en sus redes sociales, La Wanders Lover explicó que tras finalizar el show junto a sus compañeros de profesión en la Casa de Óscar Burgos, le esperaba gente que se encontraba haciendo un “escándalo” organizados por Ana Show, donde detalló que la segunda “rebasó muchas líneas” y que actuaría de manera legal.

Dentro del mismo video, la comediante señaló que debido a los forcejeos golpearon a su hermana detallando que ella no caerá en ese “tipo de juegos”, por lo que en los próximos días podremos conocer el estado de las acciones legales que Yared habría tomado contra Ana.

¿Por qué se peleó La Wanders Lover con Ana Show?

La tensión entre ambas comediantes ya habría tenido varios meses, pues algunos seguidores de ambas habrían notado cómo a través de programas televisivos e incluso redes sociales estas se habrían abordado.

En un programa, La Wanders Lover detalló que no conocía a Ana Show, señalando que quizá no era buena en su trabajo y por ello no sabía sobre esta, lo que originó el enojo de la regiomontana quien comenzó a cargar a través de redes sociales.