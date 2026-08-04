5 ideas para crear un calendario infantil de Paw Patrol o Bluey para el regreso a clases
Para que a tus hijos no se les pase ni una tarea, los calendarios escolares son ideales para que se organicen y pueden inspirarse en sus caricaturas favoritas.
El regreso a clases 2026 está cada vez más cerca, y si tienes niños en casa, va siendo momento de surtir la lista de útiles y conseguir todo lo necesario para que se organicen muy bien. Y una de las mejores herramientas para conseguirlo, son los calendarios infantiles fáciles de entender y que se pueden hacer en casa como manualidades inspiradas en los personajes de Bluey o Paw Patrol.
¿Cómo hacer un calendario para la escuela? 5 diseños de Paw Patrol y Bluey para niños
Calendario con misiones de Paw Patrol. Las recompensas pueden llegar a ser muy entretenidas para los pequeños y alentarlos a cumplir con sus responsabilidades. Y una gran idea son los calendarios que vienen con "premios" para cuando terminen con la lista de tareas impuestas.
- Calendario magnético de Bluey. Para que tus hijos no se olviden de ninguna actividad, diseña un planificador de Bluey con imanes para pegarlo en el refrigerador o la puerta y así tenerlo siempre a la vista. También puedes conseguir algunos muñequitos magnéticos para ir señalizando las cosas importantes.
- Calendario con bolsitas de colores. Hay ocasiones en que los niños tienen malas calificaciones por olvidadizos y no porque sean malos estudiantes. Así que para evitar estas situaciones, nada mejor que un calendario XL con sobres de papel para agregar los pendientes y no se les pierda ni uno. Decora con imágenes de los Paw Patrol o Bluey para que queden muy tiernos.
Planificador con estrellas de logros. Siguiendo con la idea de incentivar a que tus hijos sean responsables en este regreso a clases 2026 con recompensas, está la opción de hacer un tipo planificador de la Patrulla Canina o las hermanas Heeler que tenga estrellas de logros para que tengan presente todas las veces que hicieron bien las cosas; el chiste es que vayan acumulando estrellitas a cambio de una recompensa, como puede ser una golosina o más tiempo viendo la televisión.
- Calendario tipo pizarrón de Paw Patrol o Bluey. Si los niños tienen días repletos de clases, actividades extracurriculares y recreativas, entonces la mejor opción podrían ser los calendarios lavables que funcionan como pizarrón. No hay que gastar mucho dinero, ya que solo se necesita una cartulina forrada con mica transparente sobre la que puedan ir escribiendo los pendientes y borrando cada que estén resueltos. Coloca stickers de Bluey y Paw Patrol, para que se pueda usar incluso como decoración.