5 ideas para crear un calendario infantil de Paw Patrol o Bluey para el regreso a clases

El regreso a clases 2026 está cada vez más cerca, y si tienes niños en casa, va siendo momento de surtir la lista de útiles y conseguir todo lo necesario para que se organicen muy bien. Y una de las mejores herramientas para conseguirlo, son los calendarios infantiles fáciles de entender y que se pueden hacer en casa como manualidades inspiradas en los personajes de Bluey o Paw Patrol.

¿Cómo hacer un calendario para la escuela? 5 diseños de Paw Patrol y Bluey para niños