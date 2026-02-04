El lujoso regalo que Nodal le hizo a Ángela Aguilar antes de su boda

Christian Nodal y Ángela Aguilar siguen siendo uno de los matrimonios más famosos del mundo y sobre el que la atención se ha multiplicado. Aunque se encuentran inmersos en críticas y rumores de crisis constantemente, los artistas se mantienen juntos y sobran muestras.

Ventaneando | Programa completo 4 de febrero de 2026

Ahora, cuando ya se conoce que este año formalizarán su matrimonio en una ceremonia religiosa, Ángela Aguilar ostenta un lujoso regalo que Nodal le hizo en una fecha muy especial. Los seguidores de ambos ya han reparado en el brillante detalle.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelven a casarse?

Fue la misma Ángela Aguilar la encargada de revelar recientemente que el 2026 será un año muy especial para su historia de amor con Christian Nodal. En contacto con sus fanáticos y antes de uno de sus shows en San Antonio, Texas, la artista sorprendió con una gran noticia.

|Instagram /gordoelpugaguilar

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, expresó Ángela Aguilar visiblemente feliz y revolucionó a su fandom. De esta manera, aunque no se sabe la fecha exacta ni el lugar elegido, la intérprete de “Dime cómo quieres” dejó en claro que sellarán su amor bajo las tradiciones religiosas.

¿Qué regalo le hizo Nodal a Ángela Aguilar?

Mientras el público de Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran que la pareja formalizará su relación en mayo próximo, la hija de Pepe Aguilar sigue ostentando un lujoso regalo que le hizo su esposo. Se trata de un collar de oro, de diseño único y con incrustaciones de diamantes.

Christian Nodal le hizo este regalo a su esposa en octubre pasado, en el marco de su cumpleaños número 22 y antes de la boda que protagonizarán este año. La joya se destaca por sus eslabones en forma de rosa y por los aretes que complementan el regalo que fue pedido exclusivamente por el músico a la joyería Briggao.

Son pocas las fotografías en las que el collar puede apreciarse y una de ellas fue compartida en la cuenta de Instagram @gordoelpugaguilar, el perro de la familia Aguilar que seguramente será parte de la ceremonia.