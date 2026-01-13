Luli Pampin sin maquillaje: en FOTOS, así se ve Lucía Pérez fuera de personaje

Luli Pampin se ha robado el corazón de miles de seguidores infantiles gracias a su colorido disfraz; sin embargo, en la vida real y fuera de su personaje es Lucía Pérez, la artista que da vida a esta payasita llena de energía. Quienes la conocen y la han visto en redes sociales suelen hacerse la misma pregunta: ¿cómo es sin maquillaje? Afortunadamente, existen fotos que lo demuestran.

Hace algunos años, en 2023, Luli compartió un mensaje reflexivo en sus redes sociales, mostrándose sin maquillaje y sin su icónico disfraz rosa, sincerándose con sus seguidores sobre su faceta como mamá.

“Una misma persona, un mismo amor, porque a todo le pongo mi corazón”, escribió en Facebook en aquel entonces. Y luego agregó: “Lucía planifica y viaja a grabar, busca a su hijo en el cole y va al doctor. Luli salta de nube en nube, viaja en una estrella, se mete dentro de una boca para cepillar los dientes o camina por la selva. Amo poder ser todo lo que soy”.

Así luce Luli Pampin sin maquillaje y en la vida real.|(FACEBOOK Luli Pampin)

Así pues, Pérez se mostró al natural, con el cabello castaño y largo, una sonrisa tierna y una mirada llena de amor y alegría. Por supuesto, los fans que vieron la publicación le demostraron su apoyo y le enviaron mensajes de cariño.

Luego, el pasado 14 de diciembre —su cumpleaños—, publicó un video para mostrarse fuera del personaje y agradecer todas las muestras de amor que le enviaron.

¿Quién es Luli Pampín en la vida real?

Luli Pampín es una artista infantil de origen argentino con más de 741 mil seguidores en Instagram y casi 2 millones de fans en Facebook. Su personaje viste como una superheroína y se dedica a llevar alegría a los niños mientras bailan, juegan y saltan.

¿Cuándo son los próximos conciertos de Luli Pampín?

Actualmente, Luli Pampín se encuentra de gira con su espectáculo El Libro Musical, el cual llegará a distintos escenarios de Latinoamérica y Europa. Sus próximas fechas oficiales son:

Cartagena – 17 de enero

– 17 de enero Donostia – 1 de febrero

– 1 de febrero México – febrero de 2026 (día por definir)

– febrero de 2026 (día por definir) Ávila – 11 de abril

– 11 de abril Mallorca – 19 de abril

– 19 de abril Santiago – 12 de mayo

– 12 de mayo Bilbao – 24 de mayo

– 24 de mayo Pamplona – 30 de mayo

– 30 de mayo Logroño – 31 de mayo

– 31 de mayo Burgos – 6 de junio

Su regreso a México marcará un punto clave en su carrera, ya que en 2025 se presentó en 12 ciudades, incluidas Guadalajara, Querétaro y la CDMX, entre octubre y noviembre.