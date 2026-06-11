El inesperado ingrediente que el Chef Herrera recomienda para un adobo perfecto en MasterChef 24/7

Los pequeños detalles suelen marcar la diferencia en la cocina, especialmente cuando se trata de recetas tradicionales como los adobos. Por ello, el chef Adrián Herrera aprovechó las redes sociales de MasterChef 24/7 para compartir uno de sus consejos culinarios favoritos y revelar cuál es el ingrediente que puede elevar el sabor de una preparación pensada para acompañar cortes de carne de cerdo, como el lomo.

A través de una cápsula de “Tips Culinarios”, el reconocido chef explicó que uno de los secretos para lograr un adobo más complejo y equilibrado está en el uso del azúcar mascabado, un ingrediente que muchas personas suelen asociar únicamente con postres o bebidas calientes.

Adobo para carne

¿Por qué el azúcar mascabado es buena para los adobos, según el Chef Herrera de MasterChef 24/7?

De acuerdo con el Chef Herrera, este tipo de azúcar aporta características que difícilmente se consiguen con otras variedades. Su recomendación es combinarla con chiles de tonalidades oscuras, como el chilhuacle negro, el chile mulato o el chile pasilla, ingredientes ampliamente utilizados en la gastronomía mexicana para la elaboración de salsas, moles y adobos.

El chef señaló que el azúcar mascabado destaca por ofrecer una mayor riqueza de matices en comparación con otros azúcares. Según explicó, su perfil de sabor permite aportar notas más profundas a la preparación, generando un equilibrio entre el dulzor y el carácter intenso de los chiles secos.

“ Porque tiene mucho más complejidad y profundidad”, comentó el cocinero al explicar por qué suele elegir este ingrediente para sus recetas.

La combinación entre el dulzor natural del azúcar mascabado y los sabores ahumados, terrosos y ligeramente picantes de los chiles oscuros crea una base ideal para marinar y realzar el sabor de la carne de cerdo. El resultado es un adobo con mayor intensidad, capaz de aportar color, aroma y una experiencia más completa al paladar.

Este tipo de consejos forman parte del contenido que MasterChef 24/7 comparte regularmente con los seguidores del programa, acercando técnicas y recomendaciones profesionales a quienes disfrutan cocinar en casa.