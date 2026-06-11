Claudia revela la razón de su inasistencia a la clase de Isabel Carvajal: “No me voy a volver a confiar”

A la mitad de la cuarta semana de MasterChef 24/7, los cocineros comenzaron a preocuparse por la posibilidad de llegar a la gala de eliminación del próximo domingo 14 de junio, por lo que buscan aprovechar todas las herramientas y conocimientos para permanecer el mayor tiempo posible en el reality show; sin embargo, una de las participantes se perdió de una valiosa clase que podría repercutir en su desempeño.

"Me quedé bien dormida": Claudia se pierde la clase de la Chef Isabel Carvajal

A solamente unos minutos de comenzar con la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Lancer, Camila y Antrax, Claudia se sinceró frente a las cámaras del baño al compartir la razón de su inasistencia a la clase de la Chef Isabel Carvajal.

La participante confirmó que faltó a la clase debido a que "se quedó bien dormida"; además, dijo que se sintió avergonzada y que "le dolió mucho" habérsela perdido. Sin embargo, afirmó que aprendió a no confiar "ni en su propia sombra" y que aceptó las consecuencias de sus acciones.

Aunque señaló que se puso a estudiar en el tiempo muerto, lamentó no haber tomado la clase en la que la "Maestra del fuego" enseñó la forma de preparar la masa para hacer tortillas, ya que aunque "decimos o creemos que lo sabemos", siempre hay algo nuevo por aprender.

Claudia le ofreció una disculpa a la mentora y le aseguró que la situación no se volverá a repetir; además, dijo que espera que no haya una consecuencia por no haber estado en la clase y que en algún otro momento pueda recibir la invaluable instrucción de la Chef.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Lancer (equipo rojo), Camila (equipo amarillo) y Antrax (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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