El Chef Herrera de MasterChef 24/7 comparte tips para darle un toque especial a tus platillos

Desde la despensa de MasterChef 247, el reconocido Chef Adrián Herrera compartió una serie de "reflexiones filosóficas" y consejos prácticos para elevar el nivel de la cocina cotidiana, destacando que el azúcar no debe limitarse exclusivamente al mundo de la repostería. El experto destaca que existen diversas variedades de este ingrediente, como la refinada, mascabado y glass, cada una con perfiles de sabor únicos.

El juez de MasterChef México 2026 sugiere específicamente el uso del azúcar mascabado para elaborar adobos complejos con chiles oscuros, ya que aporta una profundidad que complementa perfectamente carnes como el puerco.

Esta es la receta del Chef Herrera para acompañar una carne asada al estilo MasterChef México|Facebook Chef Herrera

El consejo culinario del Chef Herrera desde la despensa de MasterChef 24/7

Durante su intervención, el Chef enfatizó que la variedad de ingredientes disponibles en la cocina de MasterChef 24/7 es suficiente para crear platos excepcionales, instando a los cocineros a no buscar excusas en la falta de insumos. Asimismo, compartió un tip para darle un uso estratégico de los distintos tipos de azúcar: mascabado, morena, refinada y glass.

El azúcar mascabado: la clave de un buen adobo Herrera subrayó que, para preparaciones saladas como salsas y adobos, especialmente aquellos destinados al cerdo, el azúcar mascabado es la opción superior.

Según el experto, este tipo de azúcar posee una "profundidad" y "complejidad" que no se encuentra en el azúcar refinada o la azúcar glass."Cuando tú tomas esta azúcar y la hueles, te das cuenta que trae otro perfil muy diferente que está mucho más adecuado para hacer esta clase de adobos o de salsas", explicó.

Los consejos culinarios del Chef Herrera para los fans de MasterChef México

El Chef Herrera, indicó que la clave del éxito culinario reside en aprovechar de forma intuitiva los elementos básicos disponibles en la despensa. Esta breve lección busca inspirar a los cocineros a experimentar con el dulzor fuera del ámbito tradicional de la repostería.

"Los chiles oscuros los vamos a mezclar con un poco de azúcar mascabado, le metemos otras cosas por ahí, pero ahí tienes ya una base como muy intuitiva para que funcione muy bien ese adobo", añadió el experto en gastronomía.

El juez de MasterChef México 2026 concluyó su intervención, publicada en la cuenta oficial de Instagram del reality de cocina, animando a los entusiastas de la gastronomía a considerar estas combinaciones la próxima vez que preparen un adobo, prometiendo profundizar en estas técnicas en futuras sesiones.

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