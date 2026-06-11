¿Detergente líquido o en polvo? Esta es la mejor opción para usar en el dispensador de la lavadora

Cuando se trata de usar la lavadora, entre los usuarios surge la principal duda sobre qué opción colocar en el dispensador, generando dudas entre adquirir detergente líquido o en polvo, ya que buscamos que nos ayude a limpiar nuestras prendas y al mismo tiempo permita el buen funcionamiento del electrodoméstico.

Lucero envía sus condolencias a Alessandra Rosaldo tras la muerte de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo

Si al día de hoy todavía no sabes cuál es la mejor opción, no te preocupes, te daremos las razones para que tomes una mejor decisión al respecto.

¿Qué es mejor para la lavadora, detergente en polvo o líquido?

En cuanto al tema de mejor funcionamiento, la realidad es que ambas alternativas son recomendadas, ya que lograrán una buena limpieza en tus textiles, así que no debes preocuparte al respecto.

Por un lado, se recomienda usar la versión en polvo; se recomienda aplicarla cuando se trata de prendas muy sucias y que emplean temperaturas altas para poder hacer su correcta disolución. Aunque podemos usarlo con agua fría, no se recomienda, ya que presenta mayores dificultades para disolverlo, perjudicando los componentes de la lavadora, ya que los tapa.

Mientras que la opción líquida se destaca por ser ideal para usar en todo tipo de agua y en prendas oscuras al no dejar marcas, además de recomendarse para eliminar las manchas de grasa. En conclusión, tanto el detergente líquido como el en polvo son buenas presentaciones.

¿Pongo el detergente en polvo en el compartimento 1 o en el 2?

Una vez que decidimos cuál es la mejor opción entre el detergente líquido o en polvo, es importante saber en qué espacio del dispensador hay que colocarlo. Ambas alternativas se deben colocar en la abertura con el símbolo “II” para el lavado principal, solamente que para la opción líquida, no olvides bajar la pestaña que tiene para esparcir mejor el producto en el ciclo de lavado.

En el espacio con el símbolo “I” del dispensador, también podemos aplicar jabón, pero para cuando queremos hacer el prelavado, mientras que en otro contenedor que tiene el símbolo de una flor hay que colocar el suavizante. Selecciona la mejor opción para ti, pero siempre lee el instructivo de uso para alargar el funcionamiento del electrodoméstico.