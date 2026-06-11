5 peinados fáciles que hacen un efecto ‘lifting’ inmediato y quitan años de encima: ideales para junio de 2026
Este truco es mágico, ya que no solo estrenarás nuevo look, sino que te quitará unos años de encima
Para lucir más joven se requiere de tratamientos que pueden ser costosos, pero existen varios trucos que te quitan algunos años, como el saber qué paleta de colores utilizar al momento de maquillarte o peinados fáciles que tengan el efecto “lifting” inmediato y quiten años, los cuales son ideales para junio de este 2026. Así puedes maquillar los labios finos para que se vean más lindos aunque sean pequeños.
De acuerdo con un artículo de Vogue México y Latinoamérica, el corte de cabello correcto puede quitarte algunos años de encima, sin perder la elegancia y personalidad. Lo anterior, ya que el peinado ideal le puede dar tonicidad al rostro. Así puedes maquillar los labios para que no se vean caídos: el truco perfecto.
Los 5 peinados fáciles con efecto “lifting”
1. Cola de cabello alta: Es uno de los peinados más glamurosos. El truco es asegurarte de que, al llevar el cabello hacia atrás, lo hagas de la manera correcta, para evitar que se formen montículos.
2. Cola de cabello baja: Este peinado es ideal para cualquier tipo de melena. Para ello solo basta hacerlo con una raya en medio para peinar hacia atrás. Un plus es hacer el fleco hacia un costado en caso de que tengas.
3. Efecto mojado: El wet look no es más que peinar el cabello hacia atrás con gel o crema fijadora para darle ese efecto brillante. No obstante, es preciso mencionar que se requiere tener el pelo corto.
4. Moño enrollado: Este peinado es un poco trabajado, aunque el resultado te favorecerá. Lo mejor es que visualmente eleva el rostro y estiliza el cuello al instante.
5. Con diadema: Este artefacto está de vuelta en tendencia al tener un efecto lifting al instante. Lo anterior, ya que visualmente levanta el rostro y abre la mirada. Solo basta con acolchonar la parte alta de la cabeza y peinar hacia atrás.