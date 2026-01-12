Ex de Belinda lanza fuerte indirecta y desata polémica: “Tiene la red flag tatuada”

Belinda volvió a colocarse en el centro de la conversación y, desafortunadamente, no fue por un nuevo lanzamiento musical o algún proyecto en puerta, sino por una frase que soltó Lupillo Rivera en televisión. Durante su participación en un programa de televisión donde participaba el ex de la cantante, habló de relaciones tóxicas y “red flags”, pero donde la cosa se puso intensa fue cuando los fans en redes sociales decidieron analizar cada una de sus palabras y el nombre de Belinda apareció de inmediato en la conversación.

Ya hace mucho tiempo desde la ruptura; sin embargo, eso no quita que Lupillo continúe envuelto en controversias relacionadas con su vida sentimental y con su libro autobiográfico Tragos Amargos. Ahora, una simple reflexión frente a cámaras bastó para reavivar el debate.

La frase que encendió las redes y puso en la mira a Belinda

El cantante se encontraba en un programa cuya dinámica le permitía ver el comportamiento de algunas parejas participantes; fue ahí cuando no se contuvo y lanzó el polémico comentario: “Hay quienes andan en la vida con el discurso de ‘yo soy la víctima’… y traen sus red flags bien tatuadas”.

La cosa es que no fue un simple comentario al aire, pues llamó mucho la atención que, mientras lo mencionaba, se tocaba el brazo donde durante años llevó tatuados los ojos de Belinda. Para muchos usuarios, el mensaje fue claro; esa era una indirecta con una clara destinataria.

Reacciones divididas y críticas a Lupillo Rivera

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y se lanzaron a la yugular del cantante. Esto porque algunos usuarios señalaron que Lupillo sigue sin superar la relación, mientras otros no pudieron evitar cuestionar su rol como “experto” en temas de pareja.

Las personas lo señalan en los comentarios como una persona que “inventa sus historias”. También hubo quienes recordaron que el cantante ha sido señalado por infidelidades, lo cual solo genera más controversia frente a la frase y postura que supuestamente manifestó en el programa.

El conflicto legal que sigue abierto

Puede que la relación haya terminado hace mucho tiempo; sin embargo, más allá de las indirectas, el vínculo, al menos en el ámbito legal, sigue ahí. Recordemos que en octubre de 2025, Belinda presentó una denuncia por violencia digital y mediática tras la publicación del libro de Lupillo, donde se incluían detalles e imágenes relacionadas con ella.

Aunque el cantante retiró ese material de la edición mexicana y ofreció una disculpa pública, confirmó que mantiene una contrademanda por presunta falsedad de declaraciones. Por el momento, el proceso sigue en curso y, mientras tanto, cada palabra y gesto parece ser analizado con lupa.