Lupita Villalobos sigue hospitalizada a unos días de su pelea en Supernova; este es su estado de salud hoy 20 de abril 2026

En las últimas horas el estado de salud de la influencer Lupita Villalobos ha levantado las alarmas entre sus seguidores luego de que se reportara recientemente que fue hospitalizada de emergencia debido a un fuerte dolor de cabeza, ante este cuadro médico se cuestiona sobre su condición y su participación en el Supernova Genesis 2026.

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A través de redes sociales, la también integrante de Las Alucines ha compartido detalles sobre su estado de salud, desde un inicio dejó claro que todo se derivó de constantes dolores de cabeza hasta que se volvió insoportable por lo que requirió atención médica inmediata.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita Villalobos hoy 20 de abril 2026?

La creadora de contenido ha informado que ya se encuentra estable pero aún continua internada, por lo que hasta el día de hoy lunes 20 de abril del 2026, la influencer continúa en observación y a la espera de un diagnóstico que estaría bajo espacialistas.

De momento, se sabe que que se encuntra en recuperación en las intalaciones médicas y así como comparte este proceso también da a conocer parte de las personas que han acudido a visitarla, por loq ue ella demuesta su agradecimiento y cariño a través de las redes.

El caso de la hospitalización de Lupita Villalobos se ha mantenido bajo foco debido a que se ha generado la incertidumbre sobre su participación en el evento de boxeo Supernova Génesis que está próximo a realizarse el 26 de abril 2026, ya que su estado de salud será determinante para definir si podrá competir y encararse contra Kim Shantal.