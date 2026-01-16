La Arrolladora Banda el Limón se viste de luto por inesperada muerte

La muerte de un ser querido siempre es algo para lo que nadie está preparado y se trata de un momento que a todos toca pasar por igual. En el caso de los famosos, las pérdidas humanas cobran mayor trascendencia, sobre todo con el auge de las redes sociales .

Angélica María y Enrique Guzmán responden a los cuestionamientos sobre sus hijas

Un ejemplo de ello es lo que pasó recientemente con la banda La Arrolladora Banda el Limón ya que un video viralizado en plataformas digitales muestra el momento en que uno de sus vocalistas detiene el concierto. El motivo era anunciar la muerte de un ser querido de un integrante del equipo de trabajo de la formación.

¿Qué muerte anunció La Arrolladora Banda el Limón?

El video que circula en redes sociales muestra un momento del show de La Arrolladora Banda el Limón cuando el vocalista Esaúl García detiene la música y dirige sus palabras al público presente. “Hay un compañero que en este momento está pasando por un momento muy difícil, nuestro compañero Roberto que le acaban de avisar que falleció su mamá”, expresó.

#seprendiolabanda ♬ sonido original - seprendiolabanda @seprendiolabanda La Arrolladora Banda El Limón detuvo el concierto para pedir un aplauso que estremeció a todos. Desde el escenario, la banda pidió un reconocimiento para la madre de su compañero Roberto Sandoval, sin imaginar que en ese mismo momento él se enteraría de su partida. Entre lágrimas, silencio y un aplauso largo y respetuoso, el público fue testigo de un instante crudo y real. Los integrantes de La Arrolladora se acercaron para abrazarlo y compartir el dolor. El escenario dejó de ser show y se convirtió en familia. El regional mexicano mostró su lado más humano, solidario y sincero. #noticias

La triste noticia que daba sobre el escenario estaba dirigida a un integrante del staff de La Arrolladora Banda el Limón para quien pidió un fuerte aplauso. “Queremos dedicarle este concierto a él, a su familia, a su mamá, con todo el respeto y el cariño porque es un gran amigo y eso somos La Arrolladora Banda el Limón, somos una familia muy unida”, remarcó Esaúl García.

Dolor compartido de La Arrolladora Banda el Limón

En el video se puede apreciar el dolor que invade los rostros de los integrantes de La Arrolladora Banda el Limón. Además, Esaúl García se encargó de resaltar a su compañero al expresar que “mi compa Roberto está dando la cara aquí, está de pie a pesar del momento tan difícil que está pasando, fuerte el aplauso para su familia, para su mamá hasta el cielo, que en paz descanse, amigo te queremos mucho”.

Con el acompañamiento del público, el silencio respetuoso y luego los aplausos demostraron un dolor compartido por la muerte anunciada. El show luego continuó, pero el geste de la formación ganó lugar en las redes sociales y despertó elogios de sus seguidores, además de las condolencias y mensajes de apoyo para quien había perdido a su madre.

