Luto en el regional mexicano: muere querido cantante de manera inesperada

Luego de que Yeison Jiménez fue despedido en un caluroso homenaje , otra tragedia cimbró a la industria de la música en español. Esto luego de que se diera a conocer el sensible fallecimiento de Agustín Cejudo Moreno, un personaje clave en el regional mexicano, hecho que dejó un enorme dolor entre sus familiares, amigos y fanáticos.

La triste noticia fue confirmada por Yada Records, empresa disquera de la que el artista era miembro y que emitió un breve comunicado, con el fin de evitar especulaciones o información falsa. "Despedimos con cariño a nuestro querido amigo Agustín Cejudo Moreno. Gracias por tu música, por tus consejos y por tu amistad. Hasta siempre, querido amigo", expresaron.

Una disquera confirmó la sensible muerte de Agustín Cejudo Moreno|Instagram. @yadarecords

¿Quién era Agustín Cejudo Moreno?

Agustín Cejudo Moreno fue un cantante de regional mexicano y compositor de exitosos temas, oriundo de la ciudad de Obregón, en Sonora. Además de su faceta como solista, gozaba de gran prestigio en la industria gracias a que solía componer canciones para famosos personajes del género, llegando a trabajar con Valentín Elizalde, Jenni Rivera, El "Chapo" de Sinaloa y Los Invasores de Nuevo León, por mencionar algunos.

Entre las obras que dejó como parte de su legado artístico, están "Por qué no le calas", "Mis defectos", "No soy de palo" y "Sobre la tumba de mi padre", que a pesar de que fue grabada en el 2003 por el llamado "Gallo de Oro", todavía sigue sonando como un imperdible en las fiestas y celebraciones.

Agustín Cejudo Moreno escribió canciones para Jenni Rivera y Valentín Elizalde|Instagram. @yadarecords

¿De qué murió el cantante Agustín Cejudo Moreno?

Hasta ahora se desconocen las causas exactas detrás de la muerte de Agustín Cejudo Moreno, pues ni su familia ni sus representantes han dado detalles de qué fue lo que pasó. Al momento de morir el pasado jueves 15 de enero de 2026, el compositor mexicano tenía 55 años y aunque seguía activo profesionalmente, no se sabía si padecía alguna enfermedad que pusiera en riesgo su vida, ni tampoco sufrió un accidente mortal como su colega Yeison Jiménez .