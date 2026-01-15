La inquietante predicción de Mhoni Vidente sobre el cantante Yeison Jiménez: ¿quién lo mató?

Mhoni Vidente lanzó una inquietante predicción sobre la muerte del cantante Yeison Jiménez , una versión que podría cambiar el rumbo de lo que muchos creían que había sido un accidente de avioneta. Según la famosa astróloga, habría alguien detrás de su fallecimiento y, de acuerdo con sus palabras, todo estaría relacionado con brujería.

“Le hicieron una brujería muy bien hecha por parte de una mujer”, aseguró la pitonisa cubana, luego de consultar las cartas del tarot, donde —según dijo— apareció la carta del Diablo. Reveló que esta presunta mujer sería artista y alguien muy cercana a él.

La vidente retomó además la teoría de que Yeison presentía su muerte, un detalle que comenzó a circular días antes en redes sociales. Supuestamente, su amigo Luis Alfonso habría revelado que el músico colombiano hablaba constantemente de la muerte en los días previos a su deceso. Por este motivo, explicó Mhoni, su “ángel de la guarda le puso el aviso” antes del avionazo.

Cómo fue el accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero, según el reporte oficial de las autoridades. Hasta ahora, se sabe que la avioneta despegó del Aeropuerto Juan José Rondón con destino a Medellín; sin embargo, minutos después se desplomó en un predio. En la aeronave viajaban cinco personas más y ninguna sobrevivió.

Yeison Jiménez viajaba con 5 personas más de su equipo. |(Instagram @yeison_jimenez)

Quién era Yeison Jiménez

Yeison Jiménez era un cantante y compositor colombiano de 34 años, reconocido por temas como Vete, Hasta la madre y Ni tengo ni necesito. En México, mantenía una relación cercana con la familia Aguilar, especialmente con Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Yeison Jiménez tenía esposa y 3 hijos.|(Instagram Yeison Jiménez)

El artista dejó a su esposa, Sonia Restrepo, y 3 hijos, quienes lamentaron su muerte y lo despidieron en un velorio íntimo realizado el 13 de enero en Bogotá.