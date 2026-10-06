Confirman la muerte de cantante de la reconocida agrupación Banda Tierra Mojada, esto es todo lo que se sabe:

Recientemente la música regional se ha vestido de luto pues se confirmó la triste noticia sobre el fallecimiento de Ulises Mondragón, una de las voces más queridas de este género, dejando en conmoción al género entero y a sus seguidores, pues la Banda Tierra Mojada confirmó su partida.

Te puede interesar: Muere famoso cantante de cumbia, de forma SINIESTRA, en fiesta en la que fue contratado

La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, donde algunos de sus colegas lo despidieron, dejando un momento muy emotivo, pues era una de las voces con mayor proyección en la actualidad.

Muere cantante de Banda Tierra Mojada

Aunque la agrupación se encontraba en uno de sus mejores momentos, fue hace unos días que compartieron la noticia sobre el fallecimiento de Ulises, uno de los vocalistas, dejando un mensaje de despedida que decía lo siguiente:

“Con profundo dolor y respeto, la familia de Banda Tierra Mojada lamenta la sensible partida de nuestro compañero y hermano de música, Ulises Mondragón.

Compartir el escenario, la carretera y la pasión por el arte contigo fue un honor que guardaremos por siempre”.

De momento no se han dado conocer mayores detalles sobre la partida del cantante, aunque se espera que en los próximos días compartan mayor detalle para sus seguidores.

¿Quién fue Ulises Mondragón?

Ulises fue uno de los intérpretes más destacados de los últimos años dentro de la música regional, ofreciendo una gran cantidad de presentaciones con Banda Tierra Mojada, así como Banda La Grandiosa de Zirahuen, con quienes lanzó canciones con gran popularidad.

Uno de sus temas más aclamados es ‘Los Reyes a Adorar’, tema que lanzó hace casi dos años y que fue bastante sonada, pues aunque la trayectoria de esta agrupación data desde hace más de 25 años, han tenido diferentes vocalistas a través de los años.

¿Quiénes son Banda Tierra Mojada?

Autodenominada como “la #1 del sureste mexicano”, se definen como una banda orgullosamente oaxaqueña pero que se enfoca en el estilo de música sinaloense, dejando una combinación muy agradable de ambas corrientes.

Con canciones como “Jinetes en el Cielo”, “Será Porque Te Amo”, “Flor de Piña”, "Carnaval Putleco" o “Muchacha Triste”, se han consolidado como una de las agrupaciones más importantes del país.