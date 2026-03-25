TRAGEDIA: Muere famosa influencer a los 23, tras un fuerte accidente con su scooter

La influencer checa Dominika Elischerova, conocida simplemente como Mina, murió hace unos días en un trágico accidente: fue atropellada mientras viajaba en su scooter. La también combatiente de artes marciales mixtas tenía tan solo 23 años de edad.

Medios locales reportaron que la creadora de contenido se encontraba en Tailandia, específicamente en el famoso destino turístico de Koh Samui, y se dirigía en scooter a su clase de muay thai o "boxeo tailandés". Tenía serias heridas cuando la trasladaron al hospital y su condición se volvió crítica rápidamente; perdió la vida un día después de su hospitalización.

Su compañero de equipo, Samir Margina, fue testigo de la escena y dio actualizaciones antes del fallecimiento. "El corazón de Mina se ha detenido 3 veces, y la pusieron en coma 4 veces. Desafortunadamente está en muy mal estado, por favor recen por ella", dijo Margina a medios de comunicación.

El compañero de Dominika Elischerova también mostró indignación en contra del hospital que atendió a la influencer, diciendo que los doctores se estaban riendo mientras intentaban salvar su vida, de acuerdo con The Sun.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de República Checa aseguró a la prensa local que hubo esfuerzos inmediatos para salvar la vida de la creadora de contenido y que no pudieron llevarse a cabo mayores tratamientos.

Quién era Dominika Elischerova, influencer que murió tras ser atropellada en su scooter

Dominika Elischerova se dedicaba a las artes marciales mixtas y a documentar sus entrenamientos; radicaba en Tailandia y tenía una comunidad que superaba 800 mil seguidores. También ganó fama por sus apariciones en eventos de la organización checa Clash of the Stars, que organiza combates para televisión y redes sociales.

"Con profunda tristeza anunciamos que Dominika lamentablemente perdió su última pelea en el hospital. Nuestra luchadora, presentadora, amiga y miembro de nuestra familia, ha fallecido", publicó Clash of the Stars. "Tu risa, energía positiva y lucha jamás serán olvidadas".