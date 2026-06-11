Muere famoso chef de forma TRÁGICA; fue una de las “almas culinarias más queridas”

El medio culinario está de luto luego de que se diera a conocer una irreparable pérdida, esto debido a que falleció Isaac "Wavy" Bradley, uno de los chefs originarios de Chicago más queridos por todo el público. El famoso profesionista en temas de cocina tenía tan solo 44 años de edad.

¿De qué murió el chef Isaac "Wavy" Bradley?

Lamentablemente Isaac "Wavy" Bradley fue una de las víctimas de un tiroteo masivo ocurrido en el famoso barrio de Back of the Yards el cual ocurrió el pasado 05 de junio. De acuerdo con la información reportada por medios locales fueron dos hombres quienes comenzaron a lanzar disparos con arma de fuego en la cuadra 5100 de South Wood Street, luego de esto dos personas resultaron gravemente heridos, entre ellas el reconocido chef Isaac "Wavy" Bradley, pero lamentablemente ambos perdieron la vida. Esta noticia ha conmovido a miles de personas, especialmente a aquellas que conocieron al reconocido chef o que en algún momento llegaron a asistir a su famoso restaurante.

¿Quién era el chef Isaac "Wavy" Bradley?

De acuerdo con el medio CBS Chicago, “Wavy” era un reconocido asador, mismo que se volvió muy popular en el barrio de Hyde Park (y que por 19 años se dedicó a la creación de platillos, hecho que le fascinaba) ubicado en la famosa Ciudad de los Vientos. Tenía una gran pasión por la comida por lo que decidió abrir restaurantes en donde tuvo como socio a Erik Rico Nance, Stussy's Diner, LiteHouse Whole Food Grill, Soul Shack y Mikkey's Retro Grill. Por su parte, luego de la muerte de Isaac, su socio Nance se refirió a él como “la definición de hospitalidad, la definición de amor" así como que era un "maestro artista cuando se trataba de comida".

Después del lamentable deceso del chef se abrió una página de GoFundMe para recaudar fondos y así apoyar a la familia. En la descripción de esta página se hace referencia al querido chef como “una de las "almas culinarias más queridas de Chicago”.