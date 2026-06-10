Muere ex reina de belleza tras luchar contra el cáncer de mama

Natalie Ng Man-yan, actriz, ex Miss Hong Kong y una figura altamente reconocida en la televisión asiática, murió el pasado 9 de junio a los 51 años de edad. Así lo confirmó su familia a través de redes sociales, donde informaron que falleció pacíficamente mientras dormía en el hospital donde le atendían. Natalie enfrentaba una dura y muy difícil batalla contra el cáncer de mama que ella misma había revelado que sufría públicamente en 2024.

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¿Quién era Natalie Ng Man-yan?

Además de ser ex reina de belleza, Natalie NG fue una reconocida personalidad de Hong Kong que alcanzó popularidad gracias a su trabajo como actriz y su incomparable belleza. Ella construyó a lo largo de su carrera una sólida base de seguidores en Asia que la seguían por sus apariciones en televisión y la encantadora presencia pública que tenía. En 2024, comenzó a compartir un poco de su vida personal y su salud a través de redes sociales.

Su lucha contra el cáncer de mama

Cuando reveló que había sido diagnosticada de cáncer de mama, comenzó a informar a sus seguidores sobre su tratamiento y su proceso. Empezó a hacer especial énfasis en sus tratamientos, los efectos secundarios que tienen los medicamentos y los enormes desafíos emocionales que se enfrentan durante el proceso. En la última publicación que hizo en abril, explicó que los tratamientos la hacían sentir físicamente agotada. Sin embargo, ella tenía siempre una actitud positiva frente a la vida e incluso llegó a compartir momentos que la llenaron de emoción, como cuando asistió a un concierto que le permitió revivir recuerdos de su adolescencia.

El emotivo mensaje de despedida de su familia

Sus fanáticos se declararon destrozados cuando vieron el mensaje de su familia. En este destacaban que ella era fuerte, valiente y optimista y que lo fue hasta el último momento de su vida. También revelaron que con el tiempo ella soñó con transmitir mensajes de esperanza a personas que atravesaban por la misma situación, y que lo logró antes de partir. La familia también agradeció los mensajes de apoyo y pidió que se respete su privacidad durante el duelo.