Revelan detalles del asesinato de una famosa influencer

Otra trágica muerte viste de luto al mundo de las redes sociales. Esta vez se trata del asesinato de la influencer y modelo Dolli Molnárová cuyo cuerpo fue hallado sin vida en su departamento. La investigación logró el arresto de un sujeto que confesó el crimen y dio un detalle macabro sobre por qué lo hizo.

La muerte de creadores de contenido sigue sumando sorpresa entre los internautas e impactando fuertemente a la opinión pública. Hechos de sangre, en su mayoría, son las causas de los decesos de influencers, youtubers y tiktokers.

¿Cómo murió Dolli Molnárová?

El hecho de sangre tuvo lugar días atrás en Hungría y esta semana comenzó a ganar estado público a nivel mundial. Es que los informes de medios periodísticos de aquel país indican que los amigos de Dolli Molnárová habían perdido contacto con la joven de 29 años por lo que decidieron dar aviso a la Policía.

Fueron los uniformados los que llegaron al departamento de la influencer en Budapest y hallaron su cuerpo sin signos vitales. Dolli Molnárová había sido asesinada a puñaladas ya que presentaba lesiones de arma blanca en el cuello y torso, además de signos de haber sido estrangulada.

¿Qué dijo el detenido por el asesinato de Dolli Molnárová?

Tras el hallazgo del cuerpo de Dolli Molnárová, la Policía local inició una investigación que constató que en el departamento de la joven no había señales de puertas forzadas y que algunos objetos de valor habían sido sustraídos. El trabajo de los pesquisas los llevó hasta un sujeto que fue identificado como Gábor, de 33 años de edad.

Las autoridades arrestaron al sujeto como principal sospechoso del asesinato de Dolli Molnárová y fue finalmente quien confesó el hecho. El criminal dijo haber matado a la influencer y sorprendió al afirma que lo hizo para conseguir dinero ya que necesitaba comprar un arma para poder atentar contra la vida de un político.

El caso ha conmocionado a la opinión pública, suma una nueva víctima del ámbito de las redes sociales y ahora en las redes sociales proliferan los mensajes de despedida y pedidos de Justicia para con Dolli Molnárová.