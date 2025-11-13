Emiliano Aguilar rompe el silencio y defiende a su prima Majo: ‘Yo fumo marihuana, ella no’

La dinastía Aguilar vuelve a estar bajo los reflectores, y no precisamente por su música. Esta vez, Emiliano Aguilar, hijo del reconocido cantante Pepe Aguilar, encendió el ambiente al salir públicamente en defensa de su prima Majo Aguilar, quien ha sido señalada en redes y medios por supuestamente tener problemas con las drogas.

Durante una charla con medios, el joven habló sin filtros y puso punto final a los rumores que rodean a su prima. “No, están mal. Yo conozco a mi prima. Yo fumo marihuana, ella no. Ella es antidrogas, macizo”, declaró con firmeza, dejando claro que Majo no tiene ninguna relación con ese tipo de sustancias. Además, reveló que una vez le ofreció marihuana y ella se negó rotundamente.

Estas declaraciones surgieron luego de que algunos medios afirmaron que Majo habría atravesado un episodio de salud delicado e incluso que fue hospitalizada, versiones que su primo desmintió tajantemente.

Esta es la razón por la que Emilio ha tenido conflicto con los Aguilar

Los conflictos dentro del clan Aguilar no son nuevos, y Emiliano Aguilar ha protagonizado varios de ellos. El hijo mayor de Pepe enfrentó un duro capítulo en su vida cuando fue detenido en 2017 en Estados Unidos por su presunta participación en tráfico de personas, lo que provocó un quiebre con su padre.

Aunque después buscó rehacer su vida, su relación con la familia siguió siendo complicada. De hecho, hace unos meses, el nombre de Emiliano causó revuelo en redes al ser supuestamente comparado con el perro de la familia Aguilar, luego de que sus seguidores notaran que Pepe compartía más fotos con sus mascotas que con él.

Pero no solamente Emiliano se ha pronunciado de la poca relación con Pepe Aguilar, también desde hace meses se habla del distanciamiento entre Majo y el resto de la familia Aguilar, especialmente con su tío Pepe y sus primos Ángela y Leonardo Aguilar. La propia Majo ha reconocido que la comunicación con ellos es escasa: “Hace un par de años que ya no tenemos una relación donde nos frecuentemos tanto”, comentó en una entrevista, aunque aseguró que no hay rencor de por medio.

Aun así, los seguidores de la familia sospechan que las tensiones se agudizaron tras las recientes polémicas. Mientras Pepe Aguilar prefiere mantenerse al margen, los fans aseguran que el silencio también dice mucho.

Entre la polémica y el talento: Así ha sido la carrera de Majo

A pesar de las controversias, Majo Aguilar continúa enfocada en su carrera musical. La cantante, conocida por su voz dulce y su estilo más tradicional, ha demostrado que no necesita escándalos para brillar. Con una propuesta que combina lo clásico con lo moderno, Majo se ha ganado el cariño del público por mérito propio.