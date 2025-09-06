Emiliano Aguilar revela todo lo que pasó en el noviazgo de Ángela Aguilar y Gussy Lau

Todo parece indicar que la tranquilidad no llegará pronto para la familia Aguilar, pues desde hace un tiempo Emiliano Aguilar ha realizado muchas declaraciones en contra de su padre Pepe Aguilar y sus hermanos.

En esta ocasión, el joven de 32 años decidió no guardarse nada y habló sobre la relación que tuvo su hermana Ángela Aguilar y Gussy Lau, una romance que se mantuvo lejos de los reflectores por un tiempo, pero que después terminó mal por la filtración de una fotografía.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar del polémico romance?

Después de 3 años de que el polémico romance llegó a su final, Emilio Aguilar lanzó una serie de declaraciones en contra de Ángela Aguilar, pues le recordó que Gussy Lau fue la única persona que estaba a su lado cuando pasó lo del escándalo. Y fue a través de una entrevista con Javier Ceriani, donde el rapero detalló que él trató de defender y apoyar a la cantante antes los ataques por su relación con el compositor.

Al principio la relación con mi hermana (Ángela Aguilar) sí estaba chida, no habla con nadie más, pero con mi hermana sí hablaba, pasaron unas cosas que no voy a decir. Mucha gente no sabe, yo era el único que la defendía cuando pasó todo esto de su ex (Gussy Lau) (…) cuando pasó todo ese rollo, pues yo la defendía de todos

Pese a todo lo que se ha comentado, Emiliano Aguilar sigue firme en no querer tener ninguna relación con nadie de la familia Aguilar, aunque tuvo llegó a tener una relación con Ángela, no tiene planes de arreglar las cosas.

Finalmente, aseguró que la esposa de Christian Nodal no es mala persona, pero que sí prefiere mantenerse alejado de ella y de todos los integrantes de la familia Aguilar.

