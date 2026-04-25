Mamá de Ángela Aguilar publica FUERTE tras las fotografías de Ángela y Nodal juntos: “Ando que me lleva”

El pasado 24 de abril, Aneliz Álvarez Alcalá, madre de Ángela Aguilar, compartió un tema de Vicente Fernández en sus historias de instagram, el cual dice “Ando que me lleva la tristeza”, esto lo hizo luego de que el influencer Kunno publicara fotos de Nodal y Ángela juntos en donde se ven enamorados, esto después de que surgieran rumores y especulaciones sobre una posible separación e incluso un divorcio entre la pareja, misma que ha sido protagonista de diversas polémica. Hasta el momento, aunque el mensaje de la madre de la cantante solo fue el verso de una canción, no ha compartido sí se estaría tratando de alguna indirecta.

¿Por qué surgieron rumores de que Ángela Aguilar y Nodal estaban separados?

Luego de que el intérprete de “Botella tras botella” compartiera el video musical de su nuevo tema “Un Vals” comenzaron a surgir rumores de una ruptura entre Ángela Aguilar y Nodal, esto debido a que la modelo principal del video, de acuerdo con muchos usuarios, tuviera un gran parecido a Cazzu. Incluso, Dagna Mata, la mujer que protagonizó dicho videoclip aseguró que ella sabía que la hija de Pepe Aguilar se encontraba muy mal por la situación.

Luego de la polémica que ocasionó el video comenzaron a filtrarse rumores y especulaciones sobre una posible crisis en el matrimonio de la pareja, incluso el periodista Javier Ceriani habló sobre una pareja sentimental de Nodal, originaria de República Dominicana. Sin embargo, Christian ni Ángela han confirmado o negado, hasta el momento, cuál es su situación actual. Sin embargo, el influencer Kunno compartió el pasado jueves 23 de abril un par de fotografías donde la pareja luce felíz y enamorada.

¿Qué fotografías compartió Kunno de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Recientemente, Kunno Guillermo Martínez, mejor conocido en redes sociales como “Kunno” compartió en sus historias de instagram dos fotografías de Christian Nodal y Ángela Aguilar en las que se les ve felices y juntos. En la primera imagen el influencer mostró a los cantantes con un atardecer de fondo y la frase “mis papis” mientras que en la segunda fotografía mostró a los tres en un avión privado donde Ángela está sentada en las piernas de Nodal, el creador de contenido en dicha fotografía escribió “felices los 3”, para muchos usuarios esto estaría poniendo fin a los rumores de separación entre la pareja.

Fotografías de Kunno, Ángela Aguilar y Nodal|Crédito: Instagram: @papikunno