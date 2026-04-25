Se cumplió la Regla de 3: estos son los famosos que murieron en los últimos días

Lamentablemente se cumplió la famosa “Regla de 3”, dado a que tres famosos perdieron la vida en un periodo de siete días. Se trata de una actriz, un actor y una directora de escena de telenovelas.

Al Extremo | Programa 24 de abril del 2026

El encargado de dar a conocer la noticia fue el ANDIS, por lo que los fanáticos quedaron perplejos ante los fallecimientos y el cumplimiento de esta famosa regla que pone en jaque a los famosos.

Por otro lado, tenemos que mencionar que la “regla de 3”, no es una regla ni científica. Es una creencia popular o percepción: la idea de que cuando muere una celebridad, pronto mueren otras dos, como si las muertes vinieran “en grupos de tres”.

¿Quiénes fueron los famosos que murieron esta semana?

Lucha Moreno

El fallecimiento de la actriz, cantante y conductora de televisión, fue el pasado 15 de abril. Irma Gloria Ochoa Salinas era conocida artísticamente como “Lucha Moreno”. La noticia fue confirmada su hija y la Asociación Nacional de Intérpretes.

Lucha Moreno tuvo una gran carrera artística donde se destacó en telenovelas muy populares. Su partida ha dejado un gran dolor en el medio artístico.

Ricardo de Pascual

Otro fallecimiento que causó dolor fue el de Ricardo de Pascual. El actor y comediante tenía 85 años de edad. Por el momento, se desconoce cuál fue la causa del deceso, pero de acuerdo con su esposa se quedó dormido. El hombre había sido diagnosticado con EPOC y fibrosis pulmonar.

Karina Duprez

La última muerte se registró el 22 de abril. La muerte de la actriz y productora Karina Duprez fue anunciada por los familiares y la Asociación Nacional de Intérpretes. Su carrera fue muy exitosa.

Además, la mujer se destacó como directora de escena. Su muerte ha dejado mucho dolor en el ambiente.

Estos fallecimientos han causado mucho dolor en el ambiente por lo que los famosos han dejado sus condolencias.