Mamá de Ángela Aguilar responde a polémica con Christian Nodal

En julio Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplirían dos años de casados por civil, pero esto se está viendo opacado por los rumores de que entre ellos hay una crisis. La supuesta separación se habría originado por la elección de una mujer parecida a Cazzu para el último video “Un vals” de Nodal.

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Dada esta situación es que hace semanas que el nombre de los cantantes está en “primera plana” sobre todo porque no han salido a negar ninguna de las versiones que están recorriendo las redes y los medios.

La información que se maneja es que el matrimonio habría tenido una fuerte discusión debido al estreno del último video de Nodal. Debido a los desacuerdos es que tomaron la decisión de separarse, pero Ángela Aguilar querría retomar la relación.

¿Qué dijo la mamá de Ángela Aguilar al respecto?

Los rumores de separación no dejan de crecer por lo que cada movimiento del clan Aguilar causa mucha intriga en los internautas. En este caso fue Aneliz Álvarez, mamá de Ángela, quien realizó una publicación en su cuenta de Instagram para demostrar que se encuentra del lado de su hija.

La madre de la joven cantante, publicó una imagen en el que se promociona el nuevo sencillo de Ángela Aguilar, denominado "China de los ojos negros". Así es que se la puede ver a la esposa de Nodal luciendo un hermoso vestido y rodeada de flores.

Esta fue la publicación.|Instagram

Esta actividad registrada por la madre de Ángela fue tomada como un gran apoyo para su hija que estaría atravesando un momento difícil de su vida. Cabe destacar que ni Aguilar ni Nodal ni ningún miembro de la familia, ha salido a hablar sobre esta situación que marcaría una ruptura en la relación.

De esta manera todo sigue quedando como rumores, pero al no tener una explicación oficial sigue creciendo. Incluso hay quienes afirman que Nodal habría sido infiel por lo que supone un problema económico para el cantante que habría firmado un acuerdo con Pepe Aguilar antes de la boda.