Dónde y cuándo ver Supernova Génesis 2026: Peleas ESTELARES de Alana Flores VS Flor Vigna y Kim Shantal VS Karely Ruiz

Supernova Génesis 2026, el evento de boxeo entre influencers se llevará a cabo próximamente, evento que contará no solo con las peleas entre celebridades sino dónde también habrá presentaciones musicales por parte de artistas reconocidos. En esta ocasión te decimos dónde y cuándo verlo.

Supernova Génesis 2026: Dónde y cuándo ver las peleas

Este evento, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, comenzará a partir de las 16:00 hrs aunque las peleas darán inicio a partir de las 7: 00 pm. Podrás seguir la cobertura de Supernova Génesis 2026 a través del Sitio Web de Azteca UNO ya que se publicarán notas así como un LiveBlog con toda la información y los hechos que sucedan se irán actualizando minuto a minuto para que no te pierdas ningún detalle previo y durante las peleas.

Cartelera oficial de Supernova Génesis 2026

Los combates que inicialmente se confirmaron fueron cambiando a través de las semanas ya que Samadhi Zendejas (quien pelearía contra Alana Flores) era parte de las participantes. Sin embargo, debido a acuerdos no establecidos tuvo que abandonar el proyecto. Por otro lado, Lupita Villalobos, quién pelearía contra Kim Shantal en el ring se dió de baja del evento debido a que fue diagnosticada con un hematoma subdural, por lo que la cartelera ha quedado de la siguiente manera.

Alana Flores VS Flor Vigna

Kim Shantal VS Karely Ruiz

Lonche VS Willito

Mario Bautista VS Aron Mercury

Milica VS Ari Geli

ElAbraham VS Nando

Artistas que estarán presentes en Supernova Génesis 2026

Este evento contará con la presencia de artistas reconocidos dentro de la industria musical, mismos que han destacado en el género urbano así como en la música regional mexicana. A continuación te presentamos la lista de cantantes que ofrecerán una presentación musical.

Carin León

Ozuna

Victor MendivilÓscar Maydon

Invitados especiales en Supernova Génesis 2026

Además de las presentaciones musicales, el evento contará con la presencia de invitados especiales como Omar Camacho, Bárbara de Regil, y Alexis Omman. Por otro lado, los comentariastas de esta edición serán La Cotorrisa y El Zar mientras que los host serán Juan Guarnizo, Berth Oh! mientras que el anunciador será Jimmy Lennon Jr.