Cómo saber qué color de uñas te favorece: con estos pequeños pasos aprenderás
No basta con elegir los diseños de uñas en tendencia para un look radiante, también hay que elegir bien el color que más favorezca al tono de piel y estilo.
Llevar las uñas arregladas es un detalle que suele pasarse por alto, pero que en realidad influye directamente en la imagen personal. Es por esto que es muy importante saber cuál es el color que mejor le queda al tono de la piel y fusionarlos con algunas de las tendencias de manicure que están arrasando en 2026 y consiguen una apariencia impecable para cualquier ocasión.
3 pasos infalibles para encontrar el diseño de uñas perfecto para ti: te verás hermosa
- Aplica la teoría del color. Si lo que buscas es lucir unas manos pulcras y que luzcan lindas en cualquier ocasión, debes conocer tu subtono de piel y los colores más aptos según esta información. De acuerdo con el sitio especializado Manucurist, solo tienes que mirar las venas de las muñecas; sin son azules eres subtono frío, si son verdes eres subtono cálido y si están los dos colores entonces eres neutro.
En este sentido, a los fríos les van bien los esmaltes marrones, burdeos, rojos quemados, azules intensos y verdes fuertes. A los cálidos les sientan estupendo los blancos, los grises oscuros, el azul marino y el café muy intenso. Finalmente, a las personas con subtonos neutros les quedan casi todos los diseños de uñas, a excepción de versiones fluorescentes como el verde y el amarillo.
- Considera el tono actual de tu piel. Aunque el subtono de la piel no cambia por completo, sí hay temporadas en las que puede variar por la exposición al sol, como después de un viaje a la playa o en época de primavera. Así que otra técnica para saber qué colores de uñas te favorecen, consiste en elegir diseños que sean aptos para piel bronceada o ligeramente enrojecida, ya que mejora la luminosidad.
- Prioriza los modelos de uñas aptos para tus manos. De nada servirá elegir el color perfecto para el manicure si se hace sobre bases descuidadas o formas incompatibles. Y para evitarlo, el portal especializado Glamstic sugiere pedir estructuras que afinen visualmente y den un toque delicado al instante, como las puntas almendradas para manos largas y las cuadradas para dedos "chatos".