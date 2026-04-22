Cómo saber qué color de uñas te favorece: con estos pequeños pasos aprenderás

Llevar las uñas arregladas es un detalle que suele pasarse por alto, pero que en realidad influye directamente en la imagen personal. Es por esto que es muy importante saber cuál es el color que mejor le queda al tono de la piel y fusionarlos con algunas de las tendencias de manicure que están arrasando en 2026 y consiguen una apariencia impecable para cualquier ocasión.

3 pasos infalibles para encontrar el diseño de uñas perfecto para ti: te verás hermosa