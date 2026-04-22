Los signos alcanzados por la buena suerte desde el 24 de abril por el ingreso de Venus en Géminis

El 24 de abril de 2026, Venus deja atrás la casa de Tauro para ingresar en Géminis, dando inicio a un período más liviano, dinámico y social. Este tránsito se extenderá hasta el 18 de mayo y cambia el tono energético para varios signos del zodiaco.

Según la astrología, lo afectivo y lo económico comienzan a moverse con mayor rapidez, favoreciendo encuentros, ideas y oportunidades inesperadas. Venus en Géminis activa la curiosidad, la comunicación y la versatilidad. Este posicionamiento se asocia con nuevas conexiones, acuerdos, propuestas y una mayor apertura a experimentar.

Bajo esta influencia, algunos signos del zodiaco se verán especialmente beneficiados por una racha de buena suerte. Estas son las personas más favorecidas durante dicho periodo.

¿Qué signos serán más favorecidos por el tránsito de Venus en Géminis 2026?

Aries : nuevas oportunidades a través de contactos, mensajes o propuestas que llegan de forma inesperada.

: nuevas oportunidades a través de contactos, mensajes o propuestas que llegan de forma inesperada. Géminis : uno de los grandes protagonistas. Magnetismo, encanto y situaciones favorables en vínculos y proyectos.

: uno de los grandes protagonistas. Magnetismo, encanto y situaciones favorables en vínculos y proyectos. Leo : crecimiento a través de amistades o redes. Una conexión puede abrirte puertas importantes.

: crecimiento a través de amistades o redes. Una conexión puede abrirte puertas importantes. Libra : expansión y buenas noticias. Posibilidad de viajes, estudios o propuestas que amplían tu horizonte.

: expansión y buenas noticias. Posibilidad de viajes, estudios o propuestas que amplían tu horizonte. Sagitario : oportunidades en relaciones. Encuentros clave que pueden traer beneficios personales o profesionales.

: oportunidades en relaciones. Encuentros clave que pueden traer beneficios personales o profesionales. Acuario: creatividad y disfrute. Se activan proyectos personales con resultados positivos.

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Venus en Géminis 2026: ¿Cuál es la energía disponible para todos los signos?

El tránsito de Venus en Géminis, vigente del 24 de abril al 18 de mayo de 2026, aporta una energía fresca, curiosa y adaptable. Venus (planeta del amor, los valores y el dinero) se expresa aquí a través de la palabra, el intercambio y la conexión mental.

Durante este período, la energía disponible favorece la comunicación, los acuerdos, las negociaciones y los vínculos basados en el diálogo. También impulsa la creatividad, las ideas y todo lo relacionado con el aprendizaje o la transmisión de información.

A diferencia de su paso por Tauro, donde buscaba estabilidad, Venus en Géminis invita a explorar, probar y abrirse a nuevas experiencias. Esto puede traducirse en encuentros inesperados, propuestas interesantes o cambios positivos en la forma de relacionarse.

En términos generales, este tránsito trae una cuota de buena suerte ligada a la capacidad de adaptarse, comunicar y conectar. Quienes se animen a moverse, hablar y compartir ideas, podrán aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten durante estas semanas.