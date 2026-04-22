¿Qué le pasó a Ricardo Casares? Por qué el conductor no está en Venga La Alegría este 22 de abril

Este 22 de abril Ricardo Casares no está entre los conductores de Venga La Alegría, lo cual ha generado dudas entre los seguidores del programa. La razón por la cual el conductor no formó parte este miércoles de la Zona de Espectáculos ni participará en el Sin Palabras, es que decidió tomarse unas vacaciones.

En realidad, desde el lunes Ricardo no estado en Venga La Alegría y se debe simplemente a que se tomó un descanso.

Ricardo Casares presume sus vacaciones en Instagram

Como él mismo ha compartido a través de sus redes sociales, Ricardo Casares se tomó unos días para irse de viaje. Incluso le preguntó a sus seguidores cuántos calzones debía llevarse en la maleta por los días que estaría fuera. "Me voy 5 días de vacaciones. ¿Cuántos calzones empacan?", dijo Ricardo en un video que publicó en Instagram, a lo cual sus fans respondieron con humor.

Ricardo ha hecho constantes actualizaciones en redes sociales sobre su viaje. Durante el martes compartió una foto desde el Aeropuerto de Atlanta, sin dejar claro aún si se trataba de una escala o su lugar de destino. Luego dio un pequeño tour por su habitación de hotel y confirmó que se encuentra en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania (Estados Unidos).

El motivo de su viaje sería para asistir al Draft 2026 de la NFL, por parte de un equipo de la liga de futbol americano, por lo que próximamente estaría compartiendo su experiencia en Instagram.

Hasta ahora, más que centrarse en los lugares que visita, el conductor y periodista ha compartido pequeños detalles con los que todos podemos identificarnos, como poder levantarse a las 11:00 A.M. durante unas vacaciones.