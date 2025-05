¿Christian Nodal estará en la gira de la familia Aguilar?

Christian Nodal se siente cada vez más cómodo como nuevo miembro de la familia Aguilar; pero, ¿a caso entre sus planes está el de realizar una gira con su suegro Pepe Aguilar, su esposa Ángela Aguilar y su cuñado Leonardo?

¿Qué dijo Christian Nodal?

En exclusiva para Ventaneando, Christian Nodal dijo que “hemos hecho bromas, no, que le digo: ‘Oye, voy a montar y voy a hacer el Jaripeo con Fronteras ahora yo para traer a Ángela y a toda la familia’, pero no, no hay planes ni nada de eso”.

¿Le gustaría irse de gira con los Águilar? Al preguntarle si le gustaría irse de gira con la familia Aguilar, Nodal dijo que “no, familiar no tanto”.

“Creo que es muy cómodo hacer una gira tú solo, cuando tú eres el único problema que está pasando es lo máximo, ser la diva de todo, cuando hay muchas divas no funciona”, agregó.

Y sobre cómo ha logrado compaginar su agenda con la de su esposa, dijo: “Bien, nos hemos acoplado muy bien, pues tratamos de estar juntos todo el tiempo que se pueda”.

¿Le gustaría hacer otro dueto con Feid?

En 2022, Nodal y Feid, el colombiano novio de Karol G, grabaron una canción que nunca lanzaron oficialmente, aunque actualmente la reproduce en el preámbulo de sus conciertos. El cantante revela si a futuro podrían realizar otro dueto.

“Nos conocimos en Miami, no recuerdo el contexto per fue en Miami. Grabamos, la pasamos a gusto. No salió y no sé por qué. Puede ser, yo creo que puede ser”, finalizó.

Por lo pronto, Christian Nodal lanzará este próximo 22 de mayo su nuevo EP y una de las colaboraciones más esperadas y que grabó con Alfredo Olivas.

“Sale este 22 de mayo y lleva por nombre “Quién Más Como Yo” y sí, hoy aquí en Guadalajara estoy grabando con mi compadre Alfredo Olivas. Lo conocí como fan de su música, lo admiro mucho como compositor, como artista, lo he topado pocas veces, como unas tres veces, es un tipazo y hacer un dueto con él es un sueño para mí”, finalizó.