Joven músico de 29 años es diagnosticado con cáncer de colon; ¿tiene esperanza de vivir?

Cuando todos se la pasan planeando viajes, experiencias y salidas, siempre aparece una noticia como esta que te hace reflexionar sobre la vida. Allí, la banda australiana indicó que este joven músico de su grupo padece cáncer de colon. Y por las distintas publicaciones e información transmitida en horas recientes la situación no luce nada favorable. ¿Cuál es el diagnóstico?

¿Este joven músico tiene esperanza de librar el cáncer?

La respuesta inmediata es no. Lamentablemente desde que la banda (Bugs Banda) anunció que el cáncer fue diagnosticado en Jordan Brunoli, el panorama luce desolador. Aunque supuestamente el cáncer de colon es frecuente en personas de 50 años para arriba, ha existido un incremento en los casos de personas menores de 30. En este específico ejemplo, el diagnóstico indica que tiene etapa 4 en su cáncer colorrectal.

Ante eso, Jordan se sometió a sus debidas quimioterapias, las cuales enfrentará en su segunda etapa. Además, ya sufrió una ostomía, que literalmente le dejó el estómago abierto. En ese sentido, la banda ya organizó un evento con la finalidad de obtener fondos para el duro proceso médico que dentro de todos los males, se vuelve muy difícil de costear.

¿Cómo se encuentra este joven músico actualmente?

Evidentemente no es sencillo entender cuáles son los procesos que está viviendo, pero desde el principio indicó que quiere transmitirle a la gente todo lo que pueda, documentando el proceso de lucha contra este cáncer que llegó de manera violenta contra él. Incluso, se animó a aconsejar a las personas para estar atentos con su salud.

“No es por sermonear, pero si han notado sangre en las heces, han experimentado dolores abdominales extraños, pérdida de peso inexplicable o periodos prolongados de fatiga, no duden comentárselo a su médico de cabecera…”. Sin embargo, la situación es crítica, pues el cáncer ya afectó su hígado y ganglios linfáticos. En conclusión, se espera un milagro para conseguir su recuperación.

