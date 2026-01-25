Mamá de Gala Montes le reclama a su hija con un fuerte comentario

La mamá de Gala Montes ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, en especial por la disputa que ha mantenido con su hija, provocando que durante mucho tiempo no se les vea juntas, dejando intensas declaraciones entre ellas.

Recientemente, su mamá, Crista Montes, no se quedó callada, puesto que en sus redes sociales dejó un fuerte comentario, reclamando fuertemente a la joven artista. Te detallaremos qué fue lo que comentó.

¿Qué comentó la mamá de Gala Montes?

En la cuenta de Instagram, Crista Montes de Oca subió dos fotos en su Instagram de Gala, acompañado de un fuerte mensaje, lo que podría considerarse una carta a su hija, donde en un inicio explicó que no asistirá a la obra de teatro en la que participa, no por falta de amor, más bien por dignidad.

Aunque de corazón le deseo todo el éxito del mundo. Dentro de lo que comentó la mamá de Gala Montes, hubo un texto que sobresaltó a todos, donde dice lo siguiente textualmente: “Aunque no te guste escucharlo, en tu esencia habito yo”.

Dejando en claro que hay actitudes, personalidades y aprendizajes que tiene de su madre, detallando que todos esos logros fueron alcanzados por las bases que Crista le proporcionó.

Mientras muchos aplaudieron el fuerte comentario y solicitaban que las asperezas se limaran, muchos otros criticaron a la señora, detallando que ella se había vendido por darle una entrevista a Adrian Marcelo, donde hablaron varias situaciones sobre su hija.

¿Por qué Gala Montes se peleó con su mamá?

Por un lado, se sabe que la mamá de Gala Montes fue manager de su hija desde los 6 años, cuando ella empezó en el mundo de la farándula mexicana. Pero conforme ella creció, la relación se rompió con el tiempo.

Crista Montes frente a medios aseguró que el psicólogo influenció en Gala, generando que ella se separara de su mamá, mientras que la actriz en medios de comunicación ha declarado que su disputa entre ellas es por temas económicos, puesto que nunca vio las ganancias que logró actuando desde los 6 años.