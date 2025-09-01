Detienen y encarcelan a Beba Montes, hermana de Gala Montes

inklusion logo Sitio accesible
De acuerdo con los primeros reportes la influecer Beba Montes, hermana de Gala Montes, habría sido detenida por manejar bajo los efectos del alcohol en la Ciudad de México.

Por: Luis Madrid | Marktube
Famosos
En las últimas horas, se ha informado sobre la detención por autoridades capitalinas de Crista Montes, hermana de la influencer Gala Montes. De acuerdo a las primeras versiones, la influencer habría sido detenida en un alcoholímetro en los alrededores de Palacio de los Deportes, por conducir bajo los efectos del alcohol, reveló el reportero Carlos Jiménez.

Según la información que se tiene hasta el momento, la exparticipante del reality Tentados por la Fortuna, fue remitida y presentada ante el juez cívico correspondiente y fue encerrada en el llamada ‘Torito’.

¿Cómo fue detenida Beba Montes?

La información sobre la detención de la influencer fue revelada la mañana de este lunes 1 de septiembre. Se sabe que Christopher Fernández Montes de Oca, cuando se informó que había sido detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, esto por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes.

¿Quién es Beba Montes?

La joven es una reconocida influencer, quien constantemente comparte los detalles de su vida en las redes sociales, donde también publica detalles de su relación sentimental con Itzel Lechuga.

La influencer es madre de Alabama Montes, por lo que también publica algunos detalles de su faceta de madre con sus miles de seguidores en redes sociales.

