Mamá de Vadhir indica que Eugenio tiene menos talento que su hijo

De nueva cuenta una de las ex esposas de Eugenio Derbez no perdonó al comediante, que ha sido señalado en diversidad ocasiones por la manera de criar a sus hijos. Aunque los jóvenes ya son adultos hechos y derechos… se indica que no fue un papá presente. Y es que la mamá de Vadhir Derbez aprovechó para decir que su hijo tiene más talento y que se parece más a la parte materna de las familias.

¿Por qué la mamá de Vadhir arremetió contra Eugenio Derbez?

En general, las ex parejas del actor y comediante mexicano han sido severamente duras contra él. Indican que fue un mujeriego y que además fue un mal padre, sobre todo en las primeras parte de las vidas de sus hijos. Por ello, Silvana Prince recordó que el nacido en Ciudad de México tuvo muchos detalles como criador de Vadhir.

La ex modelo dijo que Eugenio no estuvo presente en la infancia del hijo que tienen en común. Estas declaraciones han sido recuperadas por el propio Vadhir, que afirmó que vio de manera muy esporádica a su papá cuando era un niño. “Pues está mejorando, o sea en su momento no lo fue, digo eso ya se sabe, no lo fue… pero pues ha cambiado, digo a la edad, los años no pasan en balde, y bueno no sé, lo ven, hablan bien con él”.

Además, de cierta manera orgullosa aseveró que de los hijos de Eugenio, el que tuvo con él es el que menos se parece. “Creo que en el caso de Vadhir tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio”. Agregando que su hijo tiene más talento que su padre, pues el comediante ni baila ni canta.

¿Cómo fue la historia de amor de los papás de Vadhir?

Silvana Prince y Eugenio Derbez se conocieron en un evento en Puebla, donde se indica que el comediante fue el que “hizo la lucha” para convencer a la entonces modelo de tener una relación. Se indica que a principios de los 90 concretaron un noviazgo de 4 años y fue ahí donde nació el multicitado: Vadhir Derbez.

Sin embargo, en declaraciones de Silvana, Eugenio le fue infiel con Victoria Ruffo, espacio donde se embarazó de José Eduardo Derbez. Y todo esto, cuando Vadhir solamente llevaba cinco meses de gestación. Ante dicha situación, Prince no quiso nada qué ver con el comediante y cortó de tajo la relación.