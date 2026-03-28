Muere famoso conductor de televisión de forma inesperada; hallan su cuerpo dentro de una camioneta

El pasado 27 de marzo lamentablemente se anunció el fallecimiento de Manolo Rojas, un reconocido comediante y conductor de televisión, a los 63 años de edad. Hasta el momento se desconoce la causa oficial de su muerte.

¿Cómo falleció Manolo Rojas?

De acuerdo con la información compartida por medios locales de Perú, Manolo Rojas fue hallado sin signos vitales al interior de su camioneta, misma que estaba estacionada muy cerca de su domicilio, el cual se ubica en Santa Catalina en La Victoria. De acuerdo con el testimonio que la familia ha compartido con medios peruanos, fue el hijo de Manolo quien encontró sin vida a su padre, a quien minutos antes había estado buscando, sin embargo al no localizarlo decidió ir hasta su vivienda donde lo encontró sin vida.

A pesar de que las autoridades continúan una investigación profunda para determinar las causas del fallecimiento de Manolo Rojas, los familiares del reconocido conductor piensan que su muerte pudo haber sido ocasionada por un infarto aunque hasta el momento no es algo oficial que los servicios médicos puedan confirmar. Esta noticia sin duda ha causado conmoción debido a que Manolo Rojas concibió una gran carrera y trayectoria profesional con la que se ganó el cariño de un público enorme.

¿Quién era Manolo Rojas?

Manolo Rojas fue un reconocido humorista, comediante y conductor televisión con más de 30 años de trayectoria profesional. Destacó en otros medios como la radio. Su carrera inició con el programa “Risas y Salsa", participación que logró cautivar al público peruano. Por otro lado, fue reconocido por hacer imitaciones de personajes políticos como "Brother Pablo" y "Melcochita". Uno de los proyectos en los que su carrera se consolidó fue con su participación en "Los Chistosos" en dónde compartía información noticiosa y a la vez humor.

Por su parte, algunas personas cercanas a él expresaron algunos mensajes como fue el caso de Hernán Vidaurre, quién fue su compañero en "Los Chistosos" y dijo: “Tengo un dolor tan grande, tan profundo. Se ha ido un hermano, un hermano a quien adoro y lo voy a adorar toda la vida” además de que señaló que no podía creer la noticia.

El periodista deportivo Jesús Arias dijo que antes del fallecimiento del comediante lo había visto bien aunque señaló grandes cualidades que tuvo el conductor “Además de ser un extraordinario comediante, es una extraordinaria persona que supimos conocer a lo largo de los años. Ha hecho todo lo que ha querido hacer y lo ha hecho bien”.

Manolo Rojas, sin duda dejará un legado permanente a través de su trabajo profesional en los medios de comunicación y todo lo bueno que aportó a sus familiares, amigos y fans.