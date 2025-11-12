Manuel Masalva se viste de luto tras estar al borde de la muerte

Manuel Masalva ha tenido un año muy difícil debido a que estuvo peleando con la muerte ya que en abril fue hospitalizado en Dubai tras haber contraído una rara bacteria que puso en peligro su vida.

Manuel Masalva: De unas vacaciones de ensueño, a terminar en coma en un país desconocido [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Manuel Masalva nos da detalles sobre su historia de supervivencia y relata cómo fue su recuperación en Filipinas.

Después de haber atravesado por una recuperación de meses, el actor pudo volver a México para continuar la rehabilitación. Si bien todo parecía ir en calma pues la vida le dio un nuevo golpe. En la jornada de ayer Manuel anunció que su abuela había fallecido.

¿Cómo anunció la muerte de su abuela Manuel Masalva?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor anunció la muerte de su abuela pero no dio detalles del deceso. La mujer era para él uno de los seres más importantes de su vida.

Manuel, compartió fotografías en sus historias donde aparece en una de ellas, abrazado a su abuelita. Fue en esta imagen donde el actor dedicó un desgarrador mensaje y agradeció a su abuela haberlo esperado para verla una vez más.

“Adiós abuela. Dios bendiga tu partida, Gracias por aguantarme a verte una vez más. Te voy a extrañar”, escribió Manuel Masalva.

Otra de las fotos que compartió, aparece la abuela sola y está acompañada de la canción Alto Paraíso de Aukai. Por el momento no se sabe más nada sobre el deceso de la mujer.

Instagram Manuel hizo esta publicación.

¿Cómo sigue la carrera de Manuel Masalva?

Luego de haber regresado al país, Manuel Masalva se encuentra enfocado en su rehabilitación para estar al cien por ciento. Su última aparición fue en Netflix en la serie “Pecados Inconfesables”, en donde compartió créditos con Zuria Vega.

En cuanto a la última publicación, Masalva se mostró en la rehabilitación, haciendo ejercicio y poco a poco reactivando su cuerpo y su vida.

De esta manera el actor Manuel Masalva , se encuentra atravesando un año difícil al que ha debido enfrentar y sigue sorteando obstáculos. Sus seguidores le han mostrado su cariño y acompañamiento desde que se encontraba en Dubai.

