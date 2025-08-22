¡Enorme cambio físico! ¿Cuántos kilos perdió Manuel Masalva tras estar a punto de morir?

Hace algunas semanas, el nombre de Manuel Masalva se volvió tendencia en las redes sociales luego de la grave infección con la que tuvo que lidiar y que, de hecho, estuvo a punto de quitarle la vida. En ese sentido, ahora resulta interesante conocer el importante cambio físico que tuvo a raíz de esta situación.

Manuel Masalva es un actor mexicano de 44 años de edad que, durante varios días, se encontró en un estado de salud crítico luego de la infección que lo obligó a visitar el hospital en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. La muerte lo acechó durante mucho tiempo, aunque ahora está en perfecto estado físico y emocional.

Así luce Manuel Masalva tras increíble cambio físico

Aprovechando el impacto que tiene en las redes sociales, quien fuera pareja de Carolina Miranda compartió una serie de mensajes a sus miles de seguidores en donde, en primera instancia, confirma que se encuentra recuperando de lo que vivió en Dubai recientemente, esto después de sufrir una infección que lo dejó al borde de la muerte.

Fue en marzo de este año cuando, tras su viaje a Filipinas, Manuel Masalva visitó Dubai, lugar en donde contrajo una infección que lo hospitalizó de emergencia. Los médicos confirmaron que se trató de un hecho bacteriano a causa de Burkholderia, por lo que su familia comenzó a recaudar fondos para su rehabilitación.

Después de gastos médicos que sobrepasaron los 50 mil dólares, y de intensos cuidados intensivos, Manuel Masalva logró mantenerse con vida luego para fortuna de sus miles de seguidores, lo cual se confirma como un milagro toda vez que, en mayo del 2025, estuvo en proceso de coma.

¿Cuántos kilos perdió Manuel Masalva?

Dentro de sus mensajes en redes sociales, Manuel Masalva confirmó que se está recuperando físicamente luego de perder alrededor de 28 kilos, por lo que su etapa de recuperación continúa hasta el momento. Si quieres ver cómo luce actualmente, solo tienes que dar clic aquí: “Ando rehabilitando mi caminar, falta mucho aún”.

