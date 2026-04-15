Los signos que encontrarán el amor antes del 21 de abril por la energía de Aries

En la tercera semana de abril de 2026, la energía de Aries se va consuimendo para pasar a la era de Tauro, pero aún deja estragos en su camino, algunos positivos. Como el hecho de que 5 de los signos del zodiaco podrían encontrar el amor esta semana, antes del 21 de abril, según las predicciones del horóscopo de Mhoni Vidente.

La famosa pitonisa dijo que aquellos que podrían consolidar una pareja o incluso estar cerca del matrimonio durante lo que resta del mes son: Acuario, Géminis, Libra, Leo y Escopio.

No es de sorprenderse, pues el Sol todavía transita por este signo poderoso en la energía de los nuevos inicios, los impulsos y la acción. “Hay una fuerte carga de energía, decisiones rápidas y ganas de avanzar”, según la astrología .

¿Qué dicen las predicciones de estos 5 signos con suerte en el amor?

1. ACUARIO

La Luna despierta tu lado emocional y la energía de Aries te impulsa a arriesgarte. Podrías conectar con alguien cuando menos lo esperas. El amor llega si bajas la guardia.

Las predicciones de Aries para la semana de abril.|(ESPECIAL/CANVA)

2. GÉMINIS

Tu poder de comunicación está en su punto más alto. Una charla casual podría transformarse en algo más. El amor empieza con una conversación.

3. LEO

Brillas más que nunca y la Luna intensifica tu magnetismo. Esta vez, alguien verá tu esencia. El amor llega cuando muestras tu lado real.

4. LIBRA

La influencia de Aries activa tu zona de pareja. Alguien llega para mover tu equilibrio emocional. El amor aparece si dejas de dudar.

5. ESCORPIO

La Luna potencia tus emociones y te conecta con alguien en tu entorno cercano. El amor surge donde menos lo esperas, pero lo sentirás intensamente.

En el amor, solo 5 signos podrían enontrar pareja en lo que resta de abril.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Qué viene después de la era de Aries?

La temporada de Aries terminará el 19 de abril, dando paso a Tauro de abrir su camino a partir del 20 de abril con un enfoque que cambia por completo el terreno astrológico:

Ya no habrá acción ; ahora se buscará la estabilidad .

; ahora se buscará la . Ya no habrá impulsos ; se bbuscará la seguridad .

; se bbuscará la . Ya no hay riesgo; el dinero y los recursos importan.

En ese contexto, si eres de los signos afortunados según Mhoni Vidente, podrías aprovechar estas energías para tu beneficio, buscando consolidar un amor que rinda frutos en poco tiempo.

El ritual para atraer el amor en abril de 2026

Mhoni Vidente dijo que la energía de las lunas también influye en este poder del amor sobre los signos del zodiaco, por lo que es ideal hacer un ritual de veladora roja el 17 y el 21 de abril.

Solo debes prender una veladora roja, darte un baño con rosas y utilizar el perfume pachuli para potenciar tu aroma por el universo y seas seleccionado.